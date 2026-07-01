Helen Ausman ja Helen Pais alustasid Euroopa meistrivõistlusi

Eesti 49erFX naiskond Helen Ausman ja Helen Pais alustas Saksamaal Eckernfördes peetavaid Euroopa meistrivõistlusi.

Avapäeval sõideti kolm võistlussõitu, kus eestlannad said kirja kohad 19., 10. ja 13.. Esimese võistluspäeva järel hoiavad nad 55 paadi konkurentsis 29. kohta.

49er, 49erFX ja Nacra 17 Euroopa meistrivõistlused toimuvad 7.-12. juulini ning toovad Saksamaale kokku Euroopa ja maailma paremikku kuuluvad purjetajad olümpiaklassides.

Helen Ausman ja Helen Pais kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprogrammi „Noored talendid olümpiale“, mille eesmärk on toetada noori purjetajaid nende teekonnal 2028. aasta olümpiamängude suunas.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://49er.org/events/2026-european-championship/