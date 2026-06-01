Helen Ausman ja Helen Pais võitsid Kieler-Wochel hõbeda!

Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprojekti „Noored talendid olümpiale“ liikmed Helen Pais ja Helen Ausman saavutasid Saksamaal peetaval maailma ühe mainekaima purjetamisvõistluse Kieler Woche, naiste olümpiamängude paadiklassis 49erFX, teise koha! Naiskond treenib poola rahvusest Tomasz Stanczyk käe all.

Kieler Woche kuulub World Sailing Grand Slam sarja ning toob stardijoonele maailma parimad olümpiaklasside purjetajad. Eesti naiskond näitas kogu regati vältel suurepärast vormi, võitis mitu sõitu, juhtis vahepeal kogu regatti ning lõpetas lõpuks hõbemedaliga.

Lõpparvestuses edestasid eestlannasid vaid Kanada purjetajad Georgia ja Antonia Lewin-LaFrance. Poodiumi kolmandale astmele tõusis Saksamaa paatkond Sophie Steinlein ja Catherine Bartelheimer.

Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann sõnas, et tegemist on väga väärtusliku saavutusega.

„Kieler Woche on regatt, kus osalevad maailma parimad purjetajad ning medal sellisel võistlusel näitab väga kõrget taset. Helen Pais ja Helen Ausman on teinud viimastel aastatel järjepidevat tööd ning see tulemus kinnitab, et nad kuuluvad rahvusvahelises konkurentsis tõsiseltvõetavate ekipaažide hulka,“ ütles Nuutmann.

Palju õnne Helenile ja Helenile ning nende treeneritele!

Vaata tulemusi: https://www.manage2sail.com/en-BE/event/kiwo2026#!/results?classId=8d042f39-f4c5-4a6b-b1c9-32bb3e0580cb

🧡 Noorte andekate Eesti purjetajate teekonda rahvusvahelises tippspordis toetavad läbi “Noored talendid Olümpiale” projekti: Amserv Piletilevi PLG Go Travel koodtech Krulli kvartal