Helen Pais ja Helen Ausman ning Emma Millend tõid Grand Slam regatilt esikümnekohad

Prantsusmaal Hyères’is lõppenud maailma purjetamise tippsarja Sailing Grand Slam etapil Semaine Olympique Française jõudsid Eesti noored sportlased kõrgetele kohtadele konkurentsis maailma paremikuga. Tegemist on ühe olulisema olümpiaklasside regatiga rahvusvahelises kalendris ning tähtsa mõõduvõtuga teel Los Angeles 2028 olümpiamängude suunas.

18 to 25 April 2026. 57th French Olympic Week Hyères – TPM (SOF)2026.

© Sailing Energy / French Olympic Week Hyères – TPM

Emma Viktoria Millend saavutas iQFoil Women klassis 9. koha 41 sportlase seas. Millend kuulus kogu nädala jooksul esikümnesse võttes kahes sõidus sõiduvõidu ning neljal korral finiseeris esikolmikus.

Emma Viktoria Millend kommenteeris pärast võistlust:

“Mul läks väga hästi see nädal ja muidugi olen rohkem kui rahul oma tulemusega. Meil oli palju erinevaid tuuleolusid ja sõitude formaate sellel võistlusel, nii et ma olen õnnelik, et suutsin terve võistluse hoida ennast stabiilselt esikümnes kõikides oludes. Lisaks oli väga äge kogemus olla peale esimest päeva esimesel kohal. Talvel tehtud töö kannab vilja ja see omakorda motiveerib veelgi rohkem.”

18 to 25 April 2026. 57th French Olympic Week Hyères – TPM (SOF)2026.

© Sailing Energy / French Olympic Week Hyères – TPM

Helen Pais ja Helen Ausman saavutasid 49erFX klassis üldarvestuse 10. koha 24 paatkonna seas. Laupäevases finaalis sõitis Eesti duo mõlemas otsustavas sõidus välja 9. koha ning lõpetas regati esikümnes.

Romi Safin lõpetas ILCA 6 klassis 73. kohal, kogudes väärtuslikku rahvusvahelist kogemust.

Kõik kolm noort sportlast kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprogrammi „Noored talendid olümpiale“, mille kaudu toetatakse andekaid noorpurjetajaid nende teekonnal esimesele olümpiale Eesti ettevõtjate toel.

Regati direktor Ed Russo sõnul oli sportlaste jaoks oluline nädal, kuna võistelda saadi kõigil kuuel päeval ning Hyères’is testiti uut finaalformaati, mida võidakse kasutada Los Angeles 2028 olümpiamängudel.

Hyères’i etapp näitas, et Eesti noored purjetajad suudavad rahvusvahelises konkurentsis kaasa rääkida.

Tulemused: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race

Uudised ja galeriid: https://sof.ffvoile.fr/lastest-news/?guid=42047&name=705-sailors-from-59-nations-in-the-starting-blocks