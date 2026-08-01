Helgi Regatt naaseb neljandat korda – ja seekord Võrtsjärvele

Eesti ainus naistele mõeldud purjetamisregatt viib 2026. aastal purjetamise pealinnast välja

ning kutsub naisi üle kogu Eesti purjede alla Võrtsjärvele

Kui 2023. aastal astus Tallinnas stardijoonele seitse naiskonda, siis

möödunud aastaks oli Helgi Regati osalejate arv kahekordistunud. Neljandat aastat järjest

toimuv Helgi Regatt toob 2026. aastal purjetamise esmakordselt pealinnast välja

4.-6. septembrini ootab osalejaid Võrtsjärv, Võrtsjärve Jahtklubi ja Veldemani puhkekeskus

Viljandi vallas.

Helgi regatt on Eesti ainus ainult naistele mõeldud purjetamisvõistlus igas vanuse klassis,

mis on saanud inspiratsiooni maailma suurimast naiste regatist — Saksamaal toimuvast

Helga Cupist. Helgi regati korraldajad Johanna-Maria Värgården ja Anna-Liisa Talts

hakkasid ideed ellu viima juba Hamburgis regatil osaledes, leides, et täpselt selline võistlus

on Eesti purjetamismaastikult puudu.

Roolis ei pea olema kogenud — tiimi saab ka korraldajate abiga

Helgi Regatile on algusest peale iseloomulik uustulijate kaasamine. Tänavu saab

registreerida kaheliikmelise naiskonnana või üksi uue tulijana, kellel varasem

purjetamiskogemus puudub, kes siis põhitiimiga kokku pannakse. Regati üks kandvaid

eesmärke on julgustada naisi, kes on soovinud purjetamist proovida, kuid pole leidnud õiget

võimalust, sellega lõpuks alustama.

Helgi Regati kaaskorraldaja Anna-Liisa Talts on kogenud purjetamise maailmasse

sisenemise keerukusi. Purjetamistrennis ta lapsena käinud ei ole. Ta alustas hilises eas,

samm haaval, ning lasi kogemusel tasapisi kasvada — kuni ühel hetkel oli piisavalt, et seada

eesmärk, millest noorena ta poleks julgenud isegi unistada. 2025. aastal purjetas ta üksinda

üle Atlandi ookeani – esimese eestlasena legendaarsel Mini Transat regatil ning esimese

eesti naisena, kes selle tee läbis.

“Iga purjetamisteekond algab kuskilt. Helgi võiks olla see koht, kust see saab alguse!”

Eelmiste aastate kogemus näitab, et see lähenemine toimib: igal aastal toob Helgi regatt

purjetamisse mitu uut entusiastlikku naispurjetajat, kes varem polnud purjekale jalga

astunud, kuid lahkusid regatilt juba järgmist hooaega planeerides.

Osalejatel ei ole vaja varustuse ega logistika pärast muretseda – paadid, turvavahendid,

majutus ja toitlustus on korraldajate poolt täielikult organiseeritud. Kaasa tuleb võtta vaid

ilmastikukindlad riided, uudishimu ja pisut pealehakkamist.

Laagriformaat ja uus paadiklass toovad purjetamise lähemale

Tänavu vahetatakse draakonid, folkboodid ja J70-d lihtsasti käsitletavate RS Quest paatide

vastu – valik, mis on teadlik: eesmärk on muuta purjetamine ligipääsetavamaks ka neile,

kes pole varem rooli haaranud. Kolmepäevane laager-võistlus hõlmab majutust ja toitlustust

Veldemani puhkekeskuses otse Võrtsjärve kaldal, igaõhtust sauna, kaks täispäeva

võistluspurjetamist ning treeningpäeva koos stardikoolitusega uutele tulijatele.

Kuid Helgi ei ole ainult algajatele. Kelly Veske – kogenud avamerepurjetaja, kes on kõikidel

Helgi regattidel osalenud ja võitnud 2021. aastal koos Juss Ojala meeskonnaga jahil Matilda

4 avamere purjetamise maailmameistrivõistlused – nimetab Helgit üheks oma lemmikutest

järgnevatel põhjustel: “Olen varasemalt võistluspurjetanud pigem suuremate jahtidega, kus

tiim on üheksaliikmeline ja igal ühel oma konkreetne roll. Helgi regatt on olnud imeline

võimalus proovida erinevaid rolle alates roolinaisest kuni vöörinaiseni ja seda kasvõi ühe

regati vältel. See regatt annab sulle väga palju vastutust ja samas ka iseseisvust merele

minnes – pead õppima jahti tundma ning see ka kiiresti liikuma panema. Õnneks on su

ümber ägedad naised, kes igaüks teab ja oskab mingit põnevat nüanssi, olgu see siis

sellest, kuidas mitte merehaigeks jääda või sellest, kuidas tuuleiili tulemist ette näha.”

Registreerimine

Registreerimine toimub Manage2Sail kaudu, valides kahekesi registreerides “põhitiimi”

kategrooria või varasema purjetamiskogemuseta registreerides “uustulija” kategooria.

Võistlustasu sisaldab majutust, toitlustust, jahirenti koos turvavarustusega ning kõiki

kaldategevusi.

Parimad kolm naiskonda pärjatakse auhinnatseremoonial, lisaks ootavad osalejaid

üllatusauhinnad Helgi regati toetajatelt. Võistluse emotsioonid fotol toob teieni Mari Marta

Makarov.

Registreerimine ja lisainfo:

manage2sail.com/en-US/event/988c5b00-a0ea-470d-8643-ddcbcd123121