Henri Kiiver esindab Eestit Dakari noorte olümpiamängudel

31. oktoobrist 13. novembrini toimuvad Senegalis Dakaris neljandad noorte suveolümpiamängud, kus Eesti koondisesse kuulub ka purjelauaklassis Techno293 võistlev Henri Kiiver.

Eestit esindab noorte olümpiamängudel kokku 12 sportlast kaheksal spordialal. Tegemist on ajaloolise sündmusega, sest esimest korda toimuvad olümpiamängud Aafrika mandril.

Dakari noorte olümpiamängudele koguneb ligi 2700 noorsportlast üle maailma ning medaleid jagatakse 25 spordialal. Varasemad noorte suveolümpiamängud on toimunud Singapuris (2010), Nanjingis (2014) ja Buenos Aireses (2018).

Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi rõhutas, et lisaks sportlikele tulemustele on oluline noorte saadav rahvusvaheline võistluskogemus.

„Noortele ei tohiks panna liigset tulemussurvet, sest just sellised kogemused aitavad neil sportlastena kasvada, areneda ja tulevikus veelgi suuremaid eesmärke seada,“ sõnas Teigamägi.

Dakari noorte olümpiamängude ajakava, Eesti sportlaste võistlusajad ja tulemused leiab Eesti Olümpiakomitee veebilehelt www.eok.ee/dakar-2026.