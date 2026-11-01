Henri Kiiver lõpetas Dakari noorte olümpiamängud kaheksanda kohaga

Senegalis toimunud noorte olümpiamängudel Eestit esindanud purjelaudur Henri Kiiver saavutas Techno 293 klassis 24 sportlase konkurentsis kaheksanda koha. Kõik 14 võistlussõitu esikümnes lõpetanud eestlast jäi seitsmendast kohast lahutama vaid üks punkt.

8.–12. novembrini Saly rannas peetud purjelauavõistlustel näitas 16-aastane Kiiver stabiilset sõitu. Tema parim tulemus oli neljandas sõidus saavutatud teine koht. Viimasel võistluspäeval lõpetas eestlane mõlemad sõidud viiendana.

Kiiver oli üks kahest sportlasest, kes suutis kõik 14 sõitu lõpetada esikümnes. Teine oli kreeklane Evangelos Kyriazakos, kes võitis ülekaalukalt noorte olümpiakulla.

Eestlane kogus 67 arvestuspunkti, seitsmenda koha saavutanud ungarlane Flórián Kátai lõpetas 66 punktiga. Algselt oli kavas 15 sõitu, kuid viimane sõit jäeti ära. Lõpptulemuse arvutamisel arvati maha iga sportlase kolm halvimat tulemust.

Olümpiavõitjaks krooniti Kyriazakos 12 punktiga. Hõbemedali võitis Hongkongi esindaja Ng Hoi Tik 28 ja pronksmedali tuneeslane Rayen Briki 48 punktiga.

Henri Kiiver treenib Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskoolis. Tema treenerid on Jaak Lukk ja Aivar Kajakas, kellest viimane oli sportlasega kaasas ka Dakaris.

Lõpptulemused: https://dakar2026.sailing.org/results/youth-male-windsurfing/