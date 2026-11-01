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Eesti Jahtklubide Liit

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Henri Kiiver lõpetas Dakari noorte olümpiamängud kaheksanda kohaga
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Henri Kiiver lõpetas Dakari noorte olümpiamängud kaheksanda kohaga

13.11.2026

Senegalis toimunud noorte olümpiamängudel Eestit esindanud purjelaudur Henri Kiiver saavutas Techno 293 klassis 24 sportlase konkurentsis kaheksanda koha. Kõik 14 võistlussõitu esikümnes lõpetanud eestlast jäi seitsmendast kohast lahutama vaid üks punkt.

8.–12. novembrini Saly rannas peetud purjelauavõistlustel näitas 16-aastane Kiiver stabiilset sõitu. Tema parim tulemus oli neljandas sõidus saavutatud teine koht. Viimasel võistluspäeval lõpetas eestlane mõlemad sõidud viiendana.

Kiiver oli üks kahest sportlasest, kes suutis kõik 14 sõitu lõpetada esikümnes. Teine oli kreeklane Evangelos Kyriazakos, kes võitis ülekaalukalt noorte olümpiakulla.

Eestlane kogus 67 arvestuspunkti, seitsmenda koha saavutanud ungarlane Flórián Kátai lõpetas 66 punktiga. Algselt oli kavas 15 sõitu, kuid viimane sõit jäeti ära. Lõpptulemuse arvutamisel arvati maha iga sportlase kolm halvimat tulemust.

Olümpiavõitjaks krooniti Kyriazakos 12 punktiga. Hõbemedali võitis Hongkongi esindaja Ng Hoi Tik 28 ja pronksmedali tuneeslane Rayen Briki 48 punktiga.

Henri Kiiver treenib Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskoolis. Tema treenerid on Jaak Lukk ja Aivar Kajakas, kellest viimane oli sportlasega kaasas ka Dakaris.

Lõpptulemused: https://dakar2026.sailing.org/results/youth-male-windsurfing/

Henri Kiiver EST competing in the Sailing Men’s Windsurfing Open Series Race at Saly Beach West at the Dakar 2026 Youth Olympic Games, Saly, Senegal. Sunday 8 November 2026. Photo: OIS/Felix Diemer. Handout image supplied by OIS/IOC
Andre Caires POR and Henri Kiiver EST lead the fleet during Sailing Men’s Windsurfing Open Series Race at Saly Beach West at the Dakar 2026 Youth Olympic Games, Saly, Senegal. Wednesday 11 November 2026. Photo: OIS/Jonathan Nackstrand. Handout image supplied by OIS/IOC
Henri Kiiver EST competes in the Sailing Men’s Windsurfing Open Series Race at Saly Beach West at the Dakar 2026 Youth Olympic Games, Saly, Senegal. Monday 9 November 2026. Photo: OIS/Felix Diemer. Handout image supplied by OIS/IOC
Andre Caires POR and Henri Kiiver EST lead the fleet during Sailing Men’s Windsurfing Open Series Race at Saly Beach West at the Dakar 2026 Youth Olympic Games, Saly, Senegal. Wednesday 11 November 2026. Photo: OIS/Jonathan Nackstrand. Handout image supplied by OIS/IOC