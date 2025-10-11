IFCA slaalomi Eesti Meistrivõistlused

Selle hooaja viimane slaalomietapp võisteldi nädalavahetusel Rohukülas. Õhk kipub jahedaks minema, vesi jäi alla 13 kraadi, kuid osalejate hinnangul olid olud päris talutavad – sõideti ka paljajalu. Tuul jäi oodatust nõrgemaks – päeva alustuseks mingi üsna optimistliku varustusega vee peale ja võistlejatel tuli pigem käiku “meelitada”, kui taluda. Slaalomi osa on seegi. Võitja kinnitas, et ta ei jäänud rajal kordagi seisma.

Kuigi tervise tõttu jäid mitmed eemale, olid kohal mõlema purjelauakooli esindajad – Johanna Lukk NYCSist ja Leonid Turovski TPLK-st. Ühtlasi liitusid vähemalt kolm võistlejat sarjaga esmakordselt ning jäid sündmusega rahule. Kergemates oludes on alustajatel lihtsam protsessi mõista ja oma vigu märgata. Ka kogenud slalomistidele võis meetilk tõrvatünni sattuda, kui Toomas Pertel võttis oma karjääri esimese sõiduvõidu “eestikatel”.

Mitme sõidu ja katsetuse järel sai suurte-asjade-slaalomi pingerida kirja järgmiselt:

Eesti Meistrivõistluste etapp:

Frank Ervin BTE (Black Team Estonia) Oskar Lillepea BTE/TPLK – parim ka U21 arvestuses Toomas Pertel BTE – Masterite võitja Jüri Reitel BTE – Masterite teine Johanna Lukk NYCS – parim ka naistest ja U17 arvestuses, teine U21 Valde Viiding BTE – Masterite kolmas ja parim Grandmaster Leonid Turovski TPLK – U17 teine ja U21 kolmas

Harrastajate tulemused olid järgmised:

Cerly Aulik BTE Urmas Tiirik Peep Kallas Pirita Surfiklubi Peeter Tõkke BTE Fons van den Hove Ladu6 Jüri Geller Ladu6 Karmo Kõivutalu BTE Krista Schnur BTE

Sellega lõppes 2025 aasta slaalomisarja hooaeg ja selgusid ka üldvõitjad. Vaatamata eelmiselt etapilt puudumisele on kõige parem slalomist aastal 2025 Frank Ervin EST 207 BTE: “Oli hea meel jälle rajale saada ja võistluspäevaga jäin väga rahule. Peale pikka haigusest tingitud pausi sain vaiksemates tuuleoludes oma tehnilised oskused maksma panna ja etapivõidu ning ka selle aasta EMV tiitli võtta. Suur tänu korraldajatele, tänu kellele saime sügisestes oludes ägeda kolmanda etapi sõita ja jään põnevusega ootama järgmist hooaega!”

Kõige parem naine slaalomirajal sel aastal on Cerly Aulik EST 102 BTE: “Minu jaoks oli see slalli hooaeg kõige igavam kuna, EMV arvestuses oli väga vähe osavõtjaid ja kohad olid juba enne võistlust paigas. Põnevaks läks siis kui otsustasin osaleda koos harrastajatega ja kohe tundsin, et olen kodus koos perega . Selle hooaja viimane slallivõistlus läks väga hästi, õnnestus võtta kõigis kolmes sõidus esimesed kohad. Varustuse valikuga ei läinud väga hästi. Mul oli kaasa võetud 7.0 ja 115l laud, kõige suuremateks asjadeks. Õige valik oleks olnud 7,8 ja suur laud 130l. Oli väga tore ja hästi korraldatud võistlus. Võtsime sest tuulest mis võtta oli.”

Pildid viimasest etapist.

Võistluste direktori ja peavõistlusjuhi kommentaar:

“Esmalt tahan tänada meie purjelauakoole Noblessneri Purjetamiskool ja Tallinna Purjelauakool, kes olid abiks nõu ja jõuga ning lisaks andsid võistluste läbiviimiseks oma meretehnikat kasutada. Jõudu ja jaksu neile noorte treenimisel. Suured tänud ettevõtetele, kes panustasid rahalise toega:

HiiuSurfShop

Hestia Hotel Grupp

Alas-Kuul

Alumetall Grupp

Surfhouse

Pärnumaa Spordiliit

Visit Pärnu

JääVeel

Eesti Purjetamise Liit ja Eesti Purjelaualiit tänud teile nii rahalise toetuse kui ka jõu ning nõu eest.

Kokkuvõtteks kolm edukat etappi, samm klassipuhtuse poole, uute harrastajate lisandumine lihtsustatud korras, IFCA Slaalomi EMV fliidi “fair racing” ning klassireeglitele vastavate põhimõtete elluviimine, need olid selle hooaja märksõnad. Esimene etapp Rohukülas tugeva SW tuulega, teine keskmine SE tuul Vana-Pärnus ning alumise tuulepiiriga SE-S Rohukülas. Selgusid Eesti Meistrid, kes on mitmekülgsed ning kohanemisvõimelised, nagu kõikidele tuulejõul tehtavatele spordialadele tavaks, siit ka põhjuks miks on vaja mitmepäevaseid regatte ning erinevaid olusid nende kestel. Tipp purjetamine kipub järjest enam liikuma “äkksurma” meetodite poole. Purjetajad nagu ka kõik teised inimesed suudavad järjest lühemat aega keskenduda ning reegleid kipuvad mõjutama telekõlbulikus ning lihtsus ja arusaadavus tavalisele tugitoolisportlasele…mõõteainet kõigile, kas nii suresti ilmastikust sõltuv spordiala peab just seda teed minema. Kuidas edasi? Variant üks jätkata samamoodi, kui 2025. Plussid siin on, et asi funnim sõitjatele. Miinused pidev stress ja ooteseisund, keeruline tehnikat ja RCd kokku saada, täielik prognoosimatus ning inimesed ei saa plaane teha ning on pidevalt stardivalmis. Idee ja ettepanek on küpsemas ühendada FUN sarjaga või siis mõne muu sarjaga. FUN kolme päevaseks ja 11+kn puhul teha slalli sõidud samade fliitidega, mis 2025 olid. Muu tuulega on FUN, kui puhub pikalt, siis on ka FUN 11+ kn tuulega. Hea tuulega keegi niikuinii ei taha 30-se fliidiga slalli sõita. Kui nelja funiga piisavalt IFCA Slaalomi EMV sõite ei saa, siis on sept-okt prognoosikas üks IFCA Slaalomi EMV etapp. FUN i eesmärk võiks olla algajate ja svertide ja foilde ja wingide lihtsamates oludes võistlus nii nagu ta on olnud, et kõik saaks rajale ning ei kasutata keerulisi radu ning keerulisi tuuleolusid ning keerulisi laineolusid. Mina pooldan, et ka meie liiguksime FUNis selle poole, et kõik sõidavad koos:uim, foil, wing…naabritel see on nii FUN tasemel juba aastaid ja toimib, võime kasutada esimeses ka offsett märki ohutuse tarvis. Osalustasu üks ja ise valid kuhu kirja paned, kui prognoos täitsa null järgmiseks päevaks, siis saab õhtul juba slalli osa määrata puhkepäevaks. Täitsa omaette kalendriüritusena ma IFCA Slaalomi EMV d ei kujuta ette toimivat…nii rahaliselt kui ka olmeliselt väljaspool võistlussõite. IFCA Slaalomi uime EMV sarja ei oleks, kui meil surfaritel ei oleks oma klassi liitu Eesti Purjelaualiit, kes esindab meid alaliidus Eesti Purjetamise Liit. Kutsin kõiki ülesse mitte küsima, et mida ma Purjelaualiidult saan, vaid mõtlema, et mida ma teha saan, et liitu toetada…olgu see kasvõi alustuseks liikmeksu tastumine. 2026 näeme kas siis kaatrist või rajal, kui on uusi või juba vanu hakkajaid korraldavaid kogusid, siis Purjelaualiit on valmis Teid kaasama.”