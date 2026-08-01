In memoriam: Norra kuningas Harald V

Eesti Purjetamise Liit avaldab kaastunnet seoses Norra kuninga Harald V lahkumisega. Norra kuningas oli kogu oma elu tihedalt seotud purjetamisega ning üks rahvusvahelise purjetamise tuntumaid toetajaid ja eestvedajaid.

Harald V esindas Norrat purjetamises kolmedel olümpiamängudel – 1964. aastal Tokyos, 1968. aastal Mexico Citys ja 1972. aastal Münchenis. Tokyo olümpiamängude avatseremoonial kandis ta ka Norra lippu. Kõigil kolmel olümpial võistles ta Dragon-klassis.

Tema pikk purjetajakarjäär hõlmas arvukalt rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. 1982. aasta maailmameistrivõistlustel võitis ta hõbemedali ning 1987. aastal tuli Fram X-i pardal One-Ton maailmameistriks. Veel kõrges eas jätkas kuningas Harald aktiivset võistlemist – 2022. aastal saavutas ta 85-aastasena Genfis toimunud 8 Metre klassi maailmameistrivõistlustel 10. koha.

Kuningas Harald oli tihedalt seotud ka purjetamise juhtimisega. Ta oli 1970. aastal asutatud Norra Purjetamisliidu esimene president ning alates 1994. aastast World Sailingu aupresident, jätkates selles rollis oma isa, kuningas Olav V tööd.

World Sailingu president Quanhai Li tõi oma järelhüüdes esile kuningas Haraldi väärikuse nii võistleja, oma riigi esindaja kui ka purjetamise toetajana ning tema pikaajalise panuse rahvusvahelisse purjetamisse.

Norra Purjetamisliidu president Guro Steine sõnul kaotas Norra purjetamiskogukond kuningas Haraldi lahkumisega ühe oma olulisema eestkõneleja. „Purjetamiskogukonna jaoks ei olnud ta üksnes meie kuningas, vaid üks meie seast,“ ütles Steine.

Eesti Purjetamise Liit ühineb rahvusvahelise purjetamispere leinaga ning avaldab kaastunnet kuninganna Sonjale, kroonprints Haakonile, Norra kuninglikule perekonnale ja Norra rahvale.

Harald V

21. veebruar 1937 – 28. august 2026