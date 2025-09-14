IQFOIL U23 MM x 2. PÄEV-Emma asus juhtima, Aksel tõusis kaks kohta

Treener Matthew Rickard: Emma jaoks oli taas hea päev – pärast kahte rasket sõitu suutis ta oma rütmi leida ning lõpetas veel kahe esikohaga, tõustes nüüd üldarvestuses liidriks.

Aksel purjetas samuti väga kindlalt, lõpetades kolm sõitu esikümnes ja tõustes 23. kohale. Homme jätkab ta võistlemist kuldlaevastikus.

Lisett püsis sitkelt konkurentsis ja surus end keerulistes oludes edasi, hoides oma üldarvestuse positsiooni stabiilsena – ta on nüüd 42. kohal.

Võistluse kodulehelt leiad kõik tulemused ja võistlusega seonduva: https://2025iqworldsu23.portimao.sailti.com/en/default/races/race