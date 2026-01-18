Jääpurjetajad alustasid Saaremaal hooaega

17.-18. jaanuaril peetud jääpurjetamise Eesti karikavõistluste (EKV) I etapp toimus Saaremaal Väikeses väinas Orissaare lähistel. Võistluse jooksul õnnestus DN, DN Juunior ja Monotype-XV klassides läbi viia üks võistlussõit, mille tulemused jäid ka etapi lõplikeks tulemusteks.

DN-klassi võitis Mihkel Kosk (PJK). Teise koha saavutas Argo Vooremaa ja kolmanda Erki Teras (mõlemad HJK). DN ja DN Juuniori ühistarvestuses osales kokku 17 sportlast.

DN Juuniori klassis tuli etapivõitjaks Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts). Kuivoneni sõnul olid võistlusolud keerulised: „Jääd oli küll, aga lund oli samuti omajagu. Selline lumeplöga oli ära jäätunud ja sealt ei saanud eriti hästi läbi. Kuna tuult oli üsna vähe siis paat seal hästi liikuda ei tahtnud, kui tulid tugevamad tuuleiilid siis saime liikuma.“ Kuivonen lisas, et kolmapäeval peaks selguma DN juunioride maailmameistrivõistluste toimumispaik. „Asukoht selgub veel, aga plaanin minna,“ ütles ta. Teise koha saavutas Angus Aarna Ant ning kolmanda Andrias Sepp (mõlemad PJK). DN Juuniori klassis osales üheksa noorpurjetajat.

Monotype-XV klassis võitsid EKV I etapi Indrek Aavik – Siim Valgre (SMS / HJK). Teisele kohale sõitsid Olev Oolup – Andrus Padu (Jahtklubi Dago) ning kolmandale Ott Kolk – Tanel Peeters (SMS). Kokku osales klassis viis paatkonda.

Ice-Optimist klassis etapp ei toimunud seoses võistlustingimuste puudumisega ning ka pühapäeval võistlusstarte ei antud.

Vaata tulemus ja jääpurjetamise võistluskalendriti: https://www.esticesailing.ee/