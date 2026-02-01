Jääpurjetamise Eesti karikasarja III etapp peeti Pärnu lahel

7.-8. veebruaril toimus Pärnumaal, Tahkurannas jääpurjetamise Eesti karikasarja kolmas etapp. Kahepäevasel võistlusel oli stardis kokku 49 võistlejat Eestist, Lätist ja Leedust, kes selgitasid paremusjärjestused DN, DN Junior, Ice-Optimist ja Monotype-XV paadiklassides. Kokku peeti olenevalt paadiklassist 7-10 võistlussõitu.

DN-klass

DN-klassis võitis etapi Rasmus Maalinn (Pärnu Jahtklubi), kes kogus seitsme sõidu järel netotulemuseks 10 punkti. Teise koha saavutas Eigo Helimets (Kalevi Jahtklubi) 16 ning kolmanda koha Hardi Laurits (Haapsalu Jahtklubi) 17 punktiga. Kokku oli DN arvestuses stardis 23 jääpurjetajat.

DN-klassi arvestuses anti välja ka eriauhind parimale naissõitjale, mille pälvis Eva Mägi (Saaremaa Merispordi Selts). Eva on silma paistnud ka rahvusvahelisel tasemel – möödunud kuul Poolas toimunud juuniorite Euroopa ja maailmameistrivõistlustel võitis ta Ice-Optimist paadiklassis kuldmedali.

DN Junior

DN Junior klassi eraldi arvestuses tuli etapivõitjaks Andrias Sepp (Pärnu Jahtklubi) 11 punktiga. Teise koha saavutas Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts) 13 ning kolmanda koha Angus Aarna Ant (Pärnu Jahtklubi) 14 punktiga. DN Junior klassis osales kümme noort purjetajat.

Ice-Optimist

Ice-Optimist klassis peeti kahe päeva jooksul kokku kümme võistlussõitu. Etapivõidu saavutas Uku Melnits (Pärnu Jahtklubi) netotulemusega 9 punkti. Teiseks tuli Johanna Kuhi-Thalfeldt (Haapsalu Jahtklubi) 17 ning kolmandaks Lukas Jürioja (Pärnu Jahtklubi) 19 punktiga. Ice-Optimist klassis osales 13 noort jääpurjetajat, sealhulgas Leedu sportlased.

Monotype-XV

Monotype-XV paadiklassis osales kolm ekipaaži. Etapi võitsid Joosep Laus / Karl Lember (SMS) 7 punktiga. Teise koha saavutasid Mihkel Kosk / Andrus Padu (DAGO) 12 ning kolmanda koha Indrek Aavik / Siim Valgre (SMS / HJK) 15 punktiga.

Jääpurjetamise hooaeg jätkub veebruaris ja märtsis mitmete rahvusvaheliste ning koduste tiitlivõistlustega. 14.-21. veebruaril toimuvad Poolas DN-klassi maailma- ja Euroopa meistrivõistlused (2026 Gold Cup DN World & European Championships). Vahetult pärast seda, 21.-27. veebruaril, peetakse Rootsis Monotype-XV Euroopa meistrivõistlused. Eesti karikasari jätkub 7.-8. märtsil, mil toimub jääpurjetamise Eesti karikasarja IV etapp.

