KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
Jääpurjetamise Eesti karikasarja kolmas etapp algas Pärnu lahel
Jääpurjetamise Eesti karikasarja kolmas etapp algas Pärnu lahel

07.02.2026

Jääpurjetamise Eesti karikasarja III etapp algas reedel, 7. veebruaril Pärnu lahel Tahkuranna piirkonnas. Kahepäevasel võistlusel on stardis kokku 49 võistlejat nende seas ka sportlasedLätist ja Leedust. Esimesel võistluspäeval peeti kõikides paadiklassised viis võistlussõitu.

DN-klass

DN-klassis on avapäeva järel liider Rasmus Maalinn (PJK), kes kogus nelja arvesse läinud sõiduga 4 punkti. Talle järgnevad Hardi Laurits (HJK) 12 ja Argo Vooremaa (HJK) 13 punktiga. Kokku võistleb DN arvestuses 23 jääpurjetajat. 

DN Junior

DN Junior klassis juhib avapäeva järel Andrias Sepp (PJK), kelle netotulemuseks on 7 punkti. Teist ja kolmandat kohta jagavad võrdselt 9 punktiga Karl Ader (SMS) ja Angus Aarna Ant (PJK). DN Junior klassis osaleb kokku 10 noort purjetajat. 

Ice-Optimist

Ice-Optimist klassis on esimese võistluspäeva järel esikohal Uku Melnits (PJK) 5 punktiga. Teisel kohal on Lukas Jürioja (PJK) 8 ning kolmandal Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK) 11 punktiga. Ice-Optimist klassis on võistlemas 13 noort jääpurjetajat. 

Monotype-XV

Monotype-XV klassis osaleb kolm ekipaaži. Avapäeva järel juhib võistlust Joosep Laus / Karl Lember (SMS) 4 punktiga. Teisel kohal Mihkel Kosk / Andrus Padu (DAGO) ning Indrek Aavik / Siim Valgre (SMS / HJK) kolmandad. 

Jääpurjetamise Eesti karikasarja III etapp jätkub laupäeval, 8. veebruaril, mil selguvad etapi lõplikud paremusjärjestused kõigis paadiklassides.

Eesti Jääpurjetamise liidu koduleht