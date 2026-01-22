Ilm:
Jääpurjetamise juuniorite tiitlivõistluste esimene päev eestlastele edukas
Jääpurjetamise juuniorite tiitlivõistluste esimene päev eestlastele edukas

22.01.2026

Poolas Żnin-s toimuvatel DN- ja Ice-Optimisti noorte maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 2026 peeti esimene täispikk võistluspäev. Eesti sportlased on heas hoos mõlemas paadiklassis. 

DN Junior klass – eestlaste kohad pärast 5 sõitu

  • 3. koht – Angus Ant (Pärnu Jahtklubi) – 12 punkti
  • 4. koht – Karl Ader (Saaremaa Merispordi Selts) – 13 punkti
  • 6. koht – Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts) – 19 punkti
  • 8. koht – Andrias Sepp (Pärnu Jahtklubi) – 28 punkti
  • 9. koht – Remo Maripuu (Pärnu Jahtklubi) – 37 punkti
  • 11. koht – Aron Poolma (Pärnu Jahtklubi) – 41 punkti

IceOptimist klass – eestlaste kohad pärast 4 sõitu

  • 1. koht – Eva Mägi (Saaremaa Merispordi Selts) – 5 punkti
  • 2. koht – Uku Melnits (Pärnu Jahtklubi) – 9 punkti
  • 4. koht – Lukas Jürjoja (Pärnu Jahtklubi) – 20 punkti
  • 5. koht – Miia Soom (Saaremaa Merispordi Selts) – 21 punkti
  • 6. koht – Alexander Kaerma (Saaremaa Merispordi Selts) – 21 punkti
  • 7. koht – Hugo-Patrick Saare (Saaremaa Merispordi Selts) – 24 punkti
  • 8. koht – Edward Traulsen (Saaremaa Merispordi Selts) – 33 punkti

Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli treener Elise Umb kommenteeris avapäeva olusid:
„Tuult on parasjagu. Nii siledat ja kiiret jääd ei ole ammu näinud”

Võistlused jätkuvad järgnevatel päevadel ning lõpptulemused selguvad pühapäeval.

Pildid: Elise Umb / Pärnu Jahtklubi Purjespordikool

Kõik tulemused võistluse kodulehelt