KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
Jääpurjetamise karikasarja 2. etapi esimese päeva kokkuvõte
Jääpurjetamise karikasarja 2. etapi esimese päeva kokkuvõte

24.01.2026

24.-25. jaanuaril peetakse Saaremaal Roomassaares jääpurjetamise Eesti karikavõistluste II etappi DN ja Monotype-XV paadiklassidele. Esimese võistluspäeva järel on peetud viis sõitu ning jää- ja tuuleolud on olnud head, pakkudes sportlastele sobivaid tingimusi kvaliteetseks jääpurjetamiseks.

DN-klassis võistleb 13 sportlast, esikolmik esimese päeva järel:

  1. Rasmus Maalinn (Pärnu Jahtklubi)
  2. Hardi Laurits (Haapsalu Jahtklubi)
  3. Argo Vooremaa (Haapsalu Jahtklubi)

Monotype-XV klassis stardis 7 paatkonda, esikolmik esimese päeva järel:

  1. Olev Oolup / Andrus Padu (Jahtklubi Dago)
  2. Indrek Aavik / Siim Valgre (Saaremaa Merispordi Selts / Haapsalu Jahtklubi)
  3. Ott Kolk / Kaarel Trei (Saaremaa Merispordi Selts) 

Võistlused jätkuvad pühapäeval, mil selguvad EKV II etapi lõplikud paremusjärjestused.

Kõik tulemused SIIT

Fotod: Mart Tamm