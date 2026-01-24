Tagasi
Jääpurjetamise karikasarja 2. etapi esimese päeva kokkuvõte
24.-25. jaanuaril peetakse Saaremaal Roomassaares jääpurjetamise Eesti karikavõistluste II etappi DN ja Monotype-XV paadiklassidele. Esimese võistluspäeva järel on peetud viis sõitu ning jää- ja tuuleolud on olnud head, pakkudes sportlastele sobivaid tingimusi kvaliteetseks jääpurjetamiseks.
DN-klassis võistleb 13 sportlast, esikolmik esimese päeva järel:
- Rasmus Maalinn (Pärnu Jahtklubi)
- Hardi Laurits (Haapsalu Jahtklubi)
- Argo Vooremaa (Haapsalu Jahtklubi)
Monotype-XV klassis stardis 7 paatkonda, esikolmik esimese päeva järel:
- Olev Oolup / Andrus Padu (Jahtklubi Dago)
- Indrek Aavik / Siim Valgre (Saaremaa Merispordi Selts / Haapsalu Jahtklubi)
- Ott Kolk / Kaarel Trei (Saaremaa Merispordi Selts)
Võistlused jätkuvad pühapäeval, mil selguvad EKV II etapi lõplikud paremusjärjestused.
Kõik tulemused SIIT
Fotod: Mart Tamm