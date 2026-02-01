Ilm:
Jääpurjetamise karikasarja II etapp lõppes Roomassaares
27.01.2026

24.-25. jaanuaril toimus Saaremaal Roomassaares jääpurjetamise Eesti karikasarja II etapp DN ja Monotype-XV paadiklassidele. Kahe võistluspäeva jooksul peeti mõlemas klassis kokku kümme sõitu ning jää- ja tuuleolud püsisid kogu nädalavahetuse vältel väga head.

DN-klassis teenis etapivõidu Pärnu Jahtklubi sportlane Rasmus Maalinn, teise koha saavutas Argo Vooremaa (Haapsalu Jahtklubi) ning kolmanda Hardi Laurits (Haapsalu Jahtklubi).

Monotype-XV paadiklassis kuulus etapivõit Jahtklubi Dago meeskonnale Olev Oolup / Andrus Padu. Teise koha saavutasid Indrek Aavik / Siim Valgre (Saaremaa Merispordi Selts/ Haapsalu Jahtklubi) ning kolmanda Joosep Laus / Jaan Akermann (Saaremaa Merispordi Selts).

Jääpurjetamise hooaeg jätkub tuleval nädalavahetusel 30.01-1.02 Eesti Meistrivõistlustega Ice-Optimist, DN-Juunior, DN ja Monotype-XV paadiklassidele. Võistluse toimumiskoht selgub lähipäevil. 

Jälgi jääpurjetamises toimuvat: http://www.esticesailing.ee/