Jääpurjetamise maailmameistrivõistlustelt kuld ja pronks

DN-klassi 2026. aasta maailmameistrivõistlustelt tuli Eestile kuld- ja pronksmedal – maailmameistriks krooniti Rasmus Maalinn (Pärnu Jahtklubi) ning pronksmedali saavutas Haapsalu Jahtklubi purjetaja Argo Vooremaa. Täiskasvanute arvestuses ei ole eestlased DN-klassis maailmameistritiitlit võitnud enam kui 40 aastat.

Poolas peetud tiitlivõistlustel näitas Maalinn stabiilset ja kiiret sõitu. Viiest peetud võistlussõidust saavutas ta kaks sõiduvõitu, mis kindlustasid kokkuvõttes esikoha maailma tugevas konkurentsis. Vooremaa parim sõit oli viimane, kus ta lõpetas teisena. Esikümnesse jõudsid ka Hardi Laurits Haapsalu Jahtklubist ja Eigo Helimets Kalevi Jahtklubist.

Läinud aastal Euroopa meistriks tulnud Rasmus Maalinn tõi 42 aasta järel DN-paadi­klassi täiskasvanute MM-kulla taas Eestile:

“Hommik algas keeruliselt. Kuna teised said Rootsist päev varem tulema ja tegid terve eilse päeva juba Bukowo järvel trenni, pidime meie väga kiiresti oma trimmid paika saama. Hommikul puhus tuul läänest ning olime kuldfliidiga stardijoonel, kui tuul keeras 90 kraadi põhja. Pidime liinilt ära tulema ja järvel ümber kolima. Pärast umbes tunniajast tuulevaikust hakkas tuul uuesti tõusma ning saime starti minna.

Hooajal tehtud töö kandis vilja – suutsin MM-i väga hästi alustada ja võitsin kaks sõitu. Jää- ja järvepurjetamisele omaselt oli tuul väga muutlik. Järgmistes sõitudes minu stardipool kaotas ning pidin palju vaeva nägema, et tõusta vastavalt teiseks ja neljandaks. Enne viimast sõitu olime Karol Jablonskiga virtuaalselt viigis – kes finišeerib eespool, see võidab. Pidin startima vasakule poolele, mis oli viimastes sõitudes kaotanud. Lähenesin taktikaliselt: pidin võimalikult vara minema paremale poolele, kuhu startis ka minu peamine konkurent. Kontrollisin teda sõidu lõpuni ning finišeerisin kuuendana, tema üheksandana. Alustasin jääpurjetamisega 10-aastaselt. 14-aastaselt tulin esimest korda Ice-Optimisti maailmameistriks ja 16 aastat hiljem täiskasvanute maailmameistriks, edestades 12-kordset maailmameistrit. Enam paremaks minna ei saa.”

Juuniorite arvestuses võitis esikoha Saaremaa Merispordi Seltsi sportlane Karl Ader, teise koha saavutas Hiiu Purjelaeva Seltsi esindaja Jorgen Kuivonen.

DN-klassi tiitlivõistlused jätkuvad Poolas, kus täna algavad Euroopa meistrivõistlused. Eesti koondis osaleb regatil 16 sportlasega.Kõik tulemused: https://www.sailwave.com/results/dn/