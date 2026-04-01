VIDEO: Johanna Lukk võitis Techno 293 U17 maailmameistritiitli

Türgis Foças peetud Techno 293 klassi maailmameistrivõistlustel võitis Eesti sportlane Johanna Lukk U17 vanuseklassis kuldmedali. Techno 293 klass kuulub ka 2026. aasta noorte olümpiamängude programmi.

39 sportlase konkurentsis sõideti 10 võistlussõitu, millest arvesse läks 9. Lukk kogus seeriaga 42 punkti ning saavutas esikoha. Tema tulemuste seas oli kaks sõiduvõitu ja mitu esikolmiku kohta.

Johanna: “Tõesti lahe võistlus. Pigem oli tuuline regatt, see sobis mulle ja suutsin ennast näitada oma parimatest külgetest. Tuul puhus kahe saare vahelt tekkitades justkui tuulekoridori. Otsustasin enesekindlalt minna teistest erinevalt teisele rajapoolele, see otsus tasus end ära ja ma võitsin sealt. Olen endaga väga rahul, kuna see oli alles hooaja esimene võistlus, kuid see ei tulnud sugugi lihtsalt. Konkurent oli äärmist tihe ja iga väiksemgi viga maksis valusalt kätte, kuni viimase sõiduni ei olnud isegi esikolmik veel kindel. Märtsis sai käidud Kreekas treeninglaagris ja kreeklastega treenimine viis väga palju meie nooteolümpia tiimi edasi ja ma kindlasti ei olnud ainus meie tiimist, kes enda piire sellel võistlusel ületas. Sooviksin südamest tänada oma treenerit Aivar Kajakat, trennikaaslasi, pereliikmeid ja kõiki kaasaelajaid, ilma teieta ei oleks see võimalik olnud. Loodan, et neid tiitleid tuleb tulevikus veel. Järgmine siht on Poolas toimuvad Euroopa meistrivõistlused, kuhu läheme juba suurema tiimiga.”

“Täna oli suur au ja heameel soovida värskele maailmameistrile õnne Johanna Lukk tegi keerulistes tuuleoludes õiged otsused ning teenis välja kuldmedali. Saan end sellel nädalal juba teist korda korrata – Eesti purjetamise järelkasv koputab maailma tippu ka täiskasvanute konkurentsis. Tänan Johannat, tema lähedasi, treener Aivar Kajakas ning kõiki toetajaid ütles Eesti Purjetamise liidu president Sven Nuutmann.

Teistest Eesti sportlastest saavutas samas arvestuses Grita Griin 10. koha. U17 poiste arvestuses oli Henri Kiiver 28. ja Pärt-Evald Kullerkupp 31. kohal 52 osaleja seas.

Techno 293 maailmameistrivõistlused toimusid 3.-9. aprillini Türgis Foças ning on üks hooaja olulisemaid rahvusvahelisi noorte purjelaua võistlusi.

Eesti koondise sportlasi juhendas treener Aivar Kajakas.

Võistluse galerii: https://worlds2026.techno293.org/gallery

Tulemused: https://worlds2026.techno293.org/result-files/180/raw-upload/TechnoWorlds2026.htm#

Video autastamisest tegi Margus Kiiver