Kaks võistluspäeva seljataga, Tallinna Nädala Regatil ootab ees finaalpäev

Tallinna Nädala Regatt jätkus laupäeval Haven Kakumäel teise võistluspäevaga. Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja viimasel etapil saadi enamikus klassides kirja uusi võistlussõite ning 49er ja 49erFX klassides jätkusid Eesti meistrivõistlused.

49er/49erFX ühises arvestuses on viie sõidu järel liidrid Juuso Roihu ja Henri Roihu (TJK) nelja netopunktiga. Mauri Reiter ja Kaur Villem Väiku (TJK) on kaheksa punktiga teised ning Tõnis Haavel ja Lenart Kivistik (TJK) kümne punktiga kolmandad.

49erFX Eesti meistrivõistluste arvestuses lähevad viimasele päevale liidritena Mari-Ann Holter ja Maris Seersant (TJK) 17 netopunktiga. Teisel kohal on Johanna Koit ja Iiris Liira (TJK) 21 punktiga ning kolmandal Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov (TJK) 25 punktiga.

ILCA 6 meeste arvestuses on kuue sõidu järel võrdselt 16 netopunkti Marlon Mündil (KJK) ja Alexander Eberlel (ROPK). Paremate sõidutulemuste alusel juhib Münt. Kolmandal kohal on Teodor End (TJK/UKP) 35 punktiga.

ILCA 6 naiste arvestuses tõusis liidriks Romi Safin (ROPK), kes võitis laupäeval kolmest sõidust kaks. Safinil on üheksa netopunkti. Teisel kohal on Karlina Vaivode (LAT) 14 ning kolmandal Katarina Sofia Jõgi (TJK) 24 punktiga.

ILCA 7 klassis jätkab liidrina Bo Aaron Kooser (ROPK), kes on võitnud kõik kuus seni peetud sõitu. Pärast ühe tulemuse mahaviset on tal viis punkti. Robin Juul (ROPK) on 11 punktiga teine ja Karel Ratnik (PJK) 15 punktiga kolmas.

RS Aero 6 klassis juhib Liina Kolk (UKP/SMS) viie netopunktiga. Ivo Volkov (PJK) on kuue punktiga teine ja Jakob Sang (UKP) 14 punktiga kolmas. RS Aero 5 klassis laupäeval uusi sõite kirja ei saadud ning seal jätkavad esikolmikus Arseni Šišov (UKP), Liise Väliste (PJK) ja Jessika Jõesaar (HSS).

RS Feva klassis on kahe päeva järel peetud kaheksa sõitu. Esikohta hoiavad Leon Zolotarjov ja Georg Udras (UKP) 11 netopunktiga. Robert Matt ja Imbi Randlaht (HSS) on 20 punktiga teised ning Maritta Kiviselg ja Marietta Mõtlik (TJK) 21 punktiga kolmandad.

29er klassis jätkavad liidritena Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp (TJK) kuue netopunktiga. Soome paatkond Erika Lempiäinen ja Leevi Lehessaari (HSK) on 12 punktiga teine ning Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda (KJK)15 punktiga kolmandad.

Tallinna Nädala Regatt lõpeb pühapäeval. Viimasel võistluspäeval selguvad 49er ja 49erFX Eesti meistrid ning lõplikud paremusjärjestused Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja viimasel etapil.

Tulemused ja võistlusinfo:

Tallinna Nädala Regatt 2026

Regatti toetavad Amserv, Piletilevi PLG, Jakari Marine, Koodtech, Krulli Kvartal ja Go Travel.

Fotod ja video: Tiit Aunaste