Kalevi Jahtklubi lõpetas Soome Purjetamisliiga finaali teise kohaga

Kalevi Jahtklubi meeskond saavutas 18.-20. septembril Lahtis peetud Soome Purjetamisliiga finaalis teise koha. Saaremaa Merispordi Selts lõpetas neljandana.

Soome Purjetamisliiga 11. hooaja finaal peeti Lahtis Myllysaare purjetamiskeskuses. Finaali pääses läbi kahe poolfinaali 12 klubimeeskonda, nende seas kaks Eesti esindajat – Kalevi Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Selts.

Kolm päeva kestnud finaalis tegi iga meeskond 20 võistlussõitu. Võisteldi nõrgas ja muutlikus tuules ning esikoha võttis Åländska Segelsällskapeti esimene meeskond 45 punktiga. Kalevi Jahtklubi kogus 53 punkti ja lõpetas teisena, kolmanda koha saanud Åländska Segelsällskapeti teine meeskond jäi KJK-st kahe punkti kaugusele. Saaremaa Merispordi Selts kogus 60 punkti ja sai neljanda koha.

Kalevi Jahtklubi meeskonda kuulusid Toomas Tõniste, Tõnu Tõniste, Marko Lilienthal ja Tammo Otsasoo.

„Tuuleolud olid väga keerulised – järvele omaselt oli tuul keerutav ja pagiline ning reedel saime päev läbi tugevat vihma kaela. Võistlus oli väga tasavägine,“ rääkis Toomas Tõniste.

KJK alustas finaali tagasihoidlikumalt ning oli esimese võistluspäeva seitsme sõidu järel kaheksandal kohal. „Tunda andis väsimus hiljuti lõppenud J70 maailmameistrivõistlustest Cascais’s. Teisel päeval suutsime ennast kokku võtta ja tõusime tänu stabiilsetele esimese kolme sees sõitudele kokkuvõttes kolmandaks,“ sõnas Tõniste.

Viimasel võistluspäeval tegi KJK oma parima seeria. Kuues sõidus saadi järjest 4., 1., 1., 2., 1. ja 3. koht ning sellega tõusti lõpptabelis teiseks. a„Viimasel päeval tõusime nende sõitudega kokku teiseks ja võisime kokkuvõttes oma esinemisega rahule jääda. Hea meel on, et teine Eesti klubi SMS esines samuti väga hästi ja heitles lõpuni medali eest,“ ütles Tõniste.

Saaremaa Merispordi Seltsi esindasid Keith Luur, Joosep Laus, Henri Paomees ja Karl Lember. SMS lõpetas 60 punktiga neljandana, kusjuures sama punktisumma kogus viienda koha saanud Esbo Segelföreningi noortemeeskond.

Kalevi Jahtklubi sai teise kohaga ühtlasi parima Eesti klubina enda valdusse Eesti liigapurjetamise rändkarika. Soome Purjetamisliiga finaali võitnud Åländska Segelsällskapet sai lisaks Soome meistritiitlile koha 2027. aasta Sailing Champions League’i finaalis.

Soome Purjetamisliiga finaali esikolmik:

Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 – 45 punkti Kalevi Jahtklubi – 53 punkti Åländska Segelsällskapet ÅSS 2 – 55 punkti

Saaremaa Merispordi Selts oli 60 punktiga neljas.

Järgmisel nädalavahetusel jätkub liigapurjetamine Maarianhaminas, kus toimub Nordic Sailing League’i võistlus Põhjamaade liigade paremate meeskondade osalusel.