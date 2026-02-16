Karl-Martin Rammo treeningprogrammi avaveebinar

18. veebruaril kell 19.00 Teema: eesmärkide seadmine ning selle põhjal treeningplaani ja toimiva tugisüsteemi ülesehitamine

Veebinari viib läbi Karl-Martin Rammo – üks Eesti edukamaid ja kogenumaid olümpiapurjetajaid.

Karl-Martin on esindanud Eestit neljal olümpiamängul ning saavutanud 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel 11. koha, mis on Eesti purjetamise ajaloo üks parimaid tulemusi Laser/ILCA 7 klassis.

Tema tugevus ei ole juhuslik sähvatus, vaid süsteemne ja järjepidev ülesehitus:

taktikaline küpsus ja stabiilsus keerulistes oludes;

väga tugev startide ja allatuule sooritus;

võime hoida kõrget taset kogu regati vältel;

detailitäpne ja distsiplineeritud treening.

Veebinar ei ole lihtsalt inspiratsiooniloeng.

Vebinarilt saad praktilise raamistiku, kuidas viia oma purjetamise unistusest reaalsuseks.

Kui soovid tõsta oma purjetamise järgmisele tasemele, on see koht, kust alustada.

Kuni veele minekuni jätkame üle nädala veebinaridega, kus iga kord saad reaalse ülesande, mille elluviimisele treeningute vahel pühenduda. See aitab sul saada paremaks.

Esmaspäevast saab täiendavat infot rssailors.ee kodulehelt

🔗 Registreeri osalemiseks siin

Kohtade arv ei ole piiratud.

Vebinaril osalmine on tasuta.

Kohtumiseni 18.02!

Kõikidele registreerunutele saadetakse vebinari järelevaatmisel link.

AERO Purjetajate Liit