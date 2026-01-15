Kristiina Klaus Kreekas: Erasmus+ kogemus Ateena Optimistide keskel

Saaremaa Sailing Academy treener Kristiina Klaos osales Erasmus+ programmi raames töövarjuna Kreekas toimunud Panick Sailingu treeninglaagris, kus ta töötas koos kogenud treenerite Panagiotis Kotsovose ja Nikos Samartzisega. Laager toimus Ateenas ning keskendus Optimist-klassi noortele purjetajatele, kellest mitmed kuuluvad ka Kreeka rahvuskoondisesse.

Kristiina sõnul oli tegemist tugeva ja motiveeritud treeninggrupiga, kus sportlased olid harjunud töötama kõrgel tasemel ja suure intensiivsusega. „Seal purjetatakse aastaringselt ja see peegeldub ka sportlaste suhtumises – treeningutesse tullakse eesmärgiga edasi areneda, mitte lihtsalt kohal olla,“ kirjeldab ta.

Üheks oluliseks erinevuseks võrreldes Eesti praktikaga oli treeningute korraldus. Kreekas töötas iga grupi juures korraga kaks treenerit, mis võimaldas paremat ohutuse tagamist, täpsemat jälgimist ning operatiivsemat tagasisidet sportlastele. „Ka Eestis oleme seda võimalusel kasutanud, aga Kreekas oli see süsteemne ja läbimõeldud. Treenerite vahel olid rollid ja vastutused selgelt jaotatud ning see muutis kogu töövoo väga sujuvaks,“ ütleb Kristiina.

Suurt rõhku pandi ka tehnilistele detailidele – manöövrite täpsusele, paadi seadistusele ja sõidutehnikale. Kui Eestis kipub fookus Kristiina hinnangul sageli olema „suurel pildil“, siis Ateenas lihviti väga teadlikult just väikeseid, kuid otsustavaid nüansse.

Eriti inspireeriv oli treenerite omavaheline koostöö. „See, kuidas nad üksteist täiendasid ja kuidas vastutus oli jaotatud, lõi professionaalse ja toetava keskkonna ka sportlastele. Sellist meeskonnatööd tahaks näha igas treeningkeskuses,“ toob ta välja.

Ühe konkreetse arengusuunana soovib Kristiina edaspidi rohkem kasutada videoanalüüsi. Kreekas oli see loomulik osa treeningprotsessist – sõidud salvestati, neid vaadati koos üle ja analüüsiti. „See annab sportlastele väga selge pildi sellest, mida nad tegelikult teevad, mitte ainult sellest, mida nad arvavad end tegevat,“ ütleb ta. Samas eeldab see ka töökindlaid seadmeid, mis suudavad karmides mereoludes vastu pidada.

Kogemus mõjutas Kristiinat ka treenerina laiemalt. See andis talle nii uut motivatsiooni kui ka värskeid ideid, kuidas treeninguid huvitavamaks ja tõhusamaks muuta. Samuti kinnitas see, kui oluline on olla avatud erinevatele lähenemistele ning kohandada oma tööviise vastavalt sportlaste vajadustele.

„Selline rahvusvaheline töövarjutamine annab võimaluse vaadata oma igapäevast tööd kõrvalt – näha nii seda, mida teed hästi, kui ka seda, mida võiks veel paremini teha,“ ütleb ta. „Lisaks erialastele teadmistele avardab see ka maailmapilti ning loob väärtuslikke kontakte, mis võivad tulevikus Eesti purjetamisele kasu tuua.“

Kristiina julgustab kõiki Eesti purjetamistreenerid sarnaseid võimalusi kaaluma. Tema kogemus näitab, et ka lühike viibimine teises purjetamiskultuuris võib anda tugeva impulsi nii professionaalseks arenguks kui ka uueks inspiratsiooniks.

