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Eesti Jahtklubide Liit

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Kuressaares selgitati Vanade kalade regati meistrid
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Kuressaares selgitati Vanade kalade regati meistrid

13.10.2026

Kuressaares peeti 2026. aasta Vanade kalade regatt, kus kunagised Optimist-klassi purjetajad võtsid taas mõõtu noorpõlvest tuttavatel paatidel. Kuue võistlussõidu järel selgitati võitjad kergete, raskete ja naiste arvestuses.

Kergete arvestuses võitis Karl Kolk 8 punktiga. Teise koha saavutas Aksel Artus 10 ja kolmanda Ukke Sääsk 14 punktiga. Kokku osales selles arvestuses 12 purjetajat.

Raskete arvestuses tuli esikohale Tiit Vihul, kes kogus kuue sõiduga 6 punkti. Teiseks tuli Tanel Peeters 11 ja kolmandaks Raul Alliksoon 13 punktiga. Selles arvestuses võistles üheksa purjetajat.

Naiste arvestuses võitis Sille Sarapuu ja teise koha saavutas Triin Sarapuu. Mõlemad kogusid 7 punkti, kuid võitja selgitasid sõitude kohatulemused.

Vanade kalade regati eesmärk on tuua taas kokku kunagised Optimist-klassi tipppurjetajad, et omavahel võistelda ja selgitada välja Vanade kalade meistrid.

Regati traditsioon sai alguse 1995. aastal toonases Nasva Jahtklubis, kui treener Aivar Laus kutsus sõbrad kokku, et üheskoos Optimist-paatidel võistelda. Algselt meelelahutusliku ettevõtmisena kavandatud võistlusest kujunes aastate jooksul traditsioon.

Tänavuse võistluse võistlusjuht oli Aivar Laus ja sekretär Krista Liiv.

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