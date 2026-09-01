LHV sisenejasari 2026 andis võistluskogemuse üle sajale noorele purjetajale

Eesti Optimist Klassi Liidu poolt ellu kutsutud ja LHV panga toetatav noorte purjetajate sisenejasari lõpetas 2026. aasta tegusa hooaja. Läbi suve väldanud purjetamise võistlussarjast võttis osa 113 last 14 erinevast jahtklubist üle kogu Eesti. Pingelise, kuuest etapist koosnenud sarja üldvõidu viis koju Uku Kuusk Purjespordikooli (UKP) noorpurjetaja Oskar Johan Kahar.

Omanimelise purjekooli rajaja ning tänavuse võitja treener Uku Kuusk rõhutab sarja asendamatut rolli Eesti purjespordis: „See sari on ülivajalik purjetajatele esimese võistluskogemuse andmiseks. See on täna koht, kus õpitakse selleks, et edasi liikuda Eesti karikavõitlustele – see on edasise arengu alustala. Need esimesed positiivsed kogemused turvalises keskkonnas on noore purjesportlase tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega.”

Võidukas noorpurjetaja Oskar Johan Kahar kommenteeris oma võitu aga rahulikult: „Tuleb palju pingutada, palju trenni teha ning ei tohi alla anda, isegi kõva tuulega mitte. Ning natuke peab ka sportlikku õnne olema!“

LHV sisenejasari on spetsiaalselt suunatud lastele, kes alles alustavad Optimist-klassis võistlemist ja teevad merel oma esimesi samme. Sarja teeb eriliseks selle toetav iseloom: etapid viiakse läbi turvalistel ning kaitstud veealadel, sõidud on lühikesed (tavapäraselt 25–35 minutit) ning treeneritel on erandkorras lubatud noori rajal juhendada ja aidata. See formaat on ideaalne, et lapsed saaksid rahulikult omandada esimesi võistluskogemusi.

LHV pikaajalisem toetusprojekt

LHV panga juhi Erki Kilu sõnul õpetab purjetamine juba väga noorelt iseseisvust ja vastutust: „Väikeses paadis tuleb ise olukorda hinnata, muutuvate oludega kohaneda ja otsuseid teha. Need on oskused, millest on kasu palju laiemalt kui ainult spordis. Sama oluline on, et esimene võistluskogemus oleks positiivne ja annaks soovi jätkata. LHV sisenejasarja eesmärk ongi anda noortele turvaline võimalus teha oma esimesed sammud võistluspurjetamises. Üle saja noore purjetaja 14 jahtklubist näitab, et huvi ja järelkasvu Eestis on.”

Ta lisab, et Optimistide toetamine on LHV kõige pikaajalisem toetusprojekt: „Oleme olnud selle juures juba ligi 20 aastat. Optimist on purjetamises justkui esimene klass koolis: koht, kust kõik algab ja kus pannakse alus edasisele. Seetõttu on meie jaoks oluline, et võimalikult paljud lapsed jõuaksid purjetamise juurde, saaksid sealt hea esimese kogemuse ja tahaksid edasi purjetada.”

2026. aasta hooaja tulemused

2026. aasta võistluskalender viis noored purjetajad kuude erinevasse sadamasse Eestimaa eri paigus, kus osalejate arv kasvas suve edenedes märgatavalt:

6.–7. juuni: Kuressaare, 15 osalejat

15.–16. juuni: Pärnu, 35 osalejat

4.–5. juuli: Tilgu, 35 osalejat

31. juuli – 2. august: Saadjärve, 55 osalejat

7.–8. august: Orjaku, 44 osalejat

22. august: Tallinn, 58 osalejat

Sarja punktiarvestus põhines enampunktisüsteemil. Lõpptulemuse kirja saamiseks pidi purjetaja osa võtma vähemalt kolmest etapist, kusjuures koondarvestusse läksid kolme parima võistluse punktid.

Hooaja kokkuvõttes näitas kõige stabiilsemat sõitu Oskar Johan Kahar (UKP), kes kogus oma kolme parima etapiga kokku 152 punkti ja saavutas sarja üldvõidu. Vaid paari punkti kaugusele jäi Kaarel Naagel Saaremaa Merispordi Seltsist (SMS) 150 punktiga. Üldarvestuse kolmanda koha võitis ja ühtlasi tüdrukute arvestuses parimaks osutus samuti Saaremaa Merispordi Seltsi esindav Ariana Isabella Kaerma 149 punktiga.

Hooaja esikuuikusse purjetasid end lisaks veel:

koht: Kristjan Verbitskas (UKP) – 145 punkti koht: Erik Egipte (UKP) – 142 punkti koht: Ronja Kubjas (SMS) – 140 punkti

Koguarv 113 noort purjetajat näitab selgelt, et LHV panga pikaajaline tugi ja jahtklubide tubli töö kannab Eesti merehariduses vilja ning uut ja särasilmset järelkasvu on purjesporti hoogsalt lisandumas.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/Home/DownloadDocument/007ff5ae-2908-45a9-b01a-276c2f92ffa1