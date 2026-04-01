Lukk Techno293 MM avapäeva liider
International Techno 293 Class Association maailmameistrivõistlused Türgis on alanud! 3.-9. aprillil toimuvatel tiitlivõistlustel osaleb ligi 300 sportlast kahekümnest riigist. Selles klassis võisteldakse ka Noorte Olümpiamängudel 2026 aastal Dakaris.
Eesti koondist esindavad NYC Sailing School noored ning avapäeva järel on seis paljulubav:
T293 U17 tütarlapsed: Johanna Lukk hoiab avapäeva järel liidrikohta , Grita Griin on tugeval 6. kohal (39 osalejat)
T293 U17 poisid: Henri Kiiver 14. koht ja Pärt Kullerkupp 33. koht (52 osalejat)
Sportlasi juhendab treener Aivar Kajakas
Tulemused:
https://worlds2026.techno293.org
Live tracking:
https://www.metasail.com/live/827
Hoiame pöialt ja soovime edu järgnevateks sõitudeks!