Eesti Jahtklubide Liit

Lukk Techno293 MM avapäeva liider
06.04.2026

International Techno 293 Class Association maailmameistrivõistlused Türgis on alanud! 3.-9. aprillil toimuvatel tiitlivõistlustel osaleb ligi 300 sportlast kahekümnest riigist. Selles klassis võisteldakse ka Noorte Olümpiamängudel 2026 aastal Dakaris.

Eesti koondist esindavad NYC Sailing School noored ning avapäeva järel on seis paljulubav:

T293 U17 tütarlapsed: Johanna Lukk hoiab avapäeva järel liidrikohta , Grita Griin on tugeval 6. kohal (39 osalejat)

T293 U17 poisid: Henri Kiiver 14. koht ja Pärt Kullerkupp 33. koht (52 osalejat)

Sportlasi juhendab treener Aivar Kajakas

Tulemused:

https://worlds2026.techno293.org

Live tracking:

https://www.metasail.com/live/827

Hoiame pöialt ja soovime edu järgnevateks sõitudeks!