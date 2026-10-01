Maardu Purjespordikool leidis uue kodusadama Koljunukil

Maardu Purjespordikooli uueks kodusadamaks on Koljunuki sadam, kus noored purjetajad saavad senisest regulaarsemalt merel treenida ning valmistuda merel toimuvateks võistlusteks. Kooli esimesel viiel tegevusaastal oli peamiseks treeningpaigaks Maardu järv, kuigi aeg-ajalt käidi treenimas ka Koljunuki sadamas.

„Algajatele lastele on Maardu järv tegelikult väga hea koht purjetamise õppimiseks – vesi on rahulik, kaldad on lähedal ning järve üsna muutlik tuul õpetab lapsi väga hästi tuulemuutusi ja puhanguid märkama ning tunnetama,“ ütles Maardu Purjespordikooli eestvedaja Jevgeni Petrov. Samas seadsid järvel treenimisele piiranguid madal vesi ja suvine veetaimestik ning lainetes purjetamist seal harjutada ei saanud. „Koljunukis saame seda nüüd teha regulaarselt ja valmistuda paremini merel toimuvateks regattideks,“ ütles Petrov.

Tema sõnul on oluline ka see, kuidas lapsed ise uut treeningpaika tajuvad. „Kõige tähtsam on aga laste enda rõõm: merel meeldib neile märksa rohkem. Mere avarus, lained ja sadamaelu annavad purjetamisele hoopis teise tunde ning treeningud on muutunud põnevamaks ja lõbusamaks.“

Koljunukisse kolimine annab koolile võimaluse treenida tingimustes, mis sarnanevad rohkem nendele, millega noored võistlustel kokku puutuvad. „Meie lapsed osalevad nii Eesti kui ka rahvusvahelistel regattidel ning regulaarne merel treenimine aitab neil võistlusteks paremini valmistuda ja enesekindlust kasvatada,“ ütles Petrov.

Tema sõnul ei ole eesmärk siiski ainult paremad võistlustulemused „Sama tähtis on hoida lastes soovi purjetada, õppida ja uusi väljakutseid vastu võtta. Tahame, et lisaks oskustele ja võistlustulemustele kasvaks neis armastus mere ja purjetamise vastu. Koljunukis on selleks väga hea keskkond.“

Kasutada saab kogu kooli paadiparki

Koljunuki sadam ja sealsed mereolud võimaldavad koolil kasutada treeningutel kogu oma paadiparki: Optimist, RS Tera Sport ja Pro, RS Feva, RS Aero ning RS Quest. „Nii saavad noored proovida erinevaid paadiklasse ja arendada oma oskusi nii üksi kui ka meeskonnana purjetades,“ selgitas Petrov.

Merel treenimine on Petrovi sõnul juba ka tulemustes kajastunud. „Meretreeningud on juba vilja kandnud: juulis esinesid meie noored edukalt RS Tera Pro klassi maailmameistrivõistlustel ning meie klubi purjetaja tuli samas klassis tüdrukute arvestuses Eesti meistriks. Need tulemused annavad kinnitust, et liigume õiges suunas.“

Maardu Purjespordikooli ja Koljunuki sadama koostööle kindlat lõpptähtaega seatud ei ole. „Koostööle ei ole me kindlat lõpptähtaega seadnud. Loodame väga, et Koljunukist saab meie kooli kodusadam pikkadeks aastateks,“ ütles Petrov.

Kool tänab Koljunuki sadama omanikke Andres ja Marianne Vainolat vastuvõtu, toetuse ning võimaluse eest noortel Koljunuki sadamas tegutseda.