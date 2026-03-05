Millend kindlustas koha finaalsõitudes, Helenid üheksandad

Prantsusmaal Hyères’is jätkus neljapäeval maailma purjetamise tippsarja Sailing Grand Slami etapp Semaine Olympique Française, kus taas mängis olulist rolli tugev idatuul ja keerulised tingimused Vahemerel. Korraldajate teatel ootas sportlasi järjekordne nõudlik võistluspäev, mis kinnitas, et Hyères’is tuleb iga päev valmis olla täiesti erinevateks oludeks.

Eesti noorpurjetajad jätkasid head seeriat ning päeva parima tulemuse tegi taas Emma Viktoria Millend, kes hoiab iQFoil Women klassis 7. kohta ning kindlustas sellega koha reedesel finaalpäeval, kuhu pääsevad klassi kümme paremat sportlast. Millend on kogu nädal näidanud väga head kiirust ja stabiilsust maailma tippkonkurentsis.

Helen Pais ja Helen Ausman jätkavad 49erFX klassis 9. kohal. Eesti duo püsib jätkuvalt esikümnes ning läheb viimasele võistluspäevale vastu võimalusega tõusta veelgi kõrgemale.

Teistest eestlastest on:

Romi Safin ILCA 6 klassis 76. kohal

Tihon Zutskov ILCA 7 klassis 125. kohal

Korraldajate prognoosi järgi ootavad reedel ees sootuks teistsugused tingimused – mõõdukas edelatuul ja rahulikum meri, mis võib tuua kaasa uusi ümberkorraldusi tabelites.

Hyères’i regatt kuulub maailma mainekaimasse purjetamissarja ning on oluline mõõduvõtt teel Los Angeles 2028 olümpiamängude suunas.

🧡 Noorte andekate Eesti purjetajate teekonda rahvusvahelises tippspordis toetavad läbi “Noored talendid Olümpiale” projekti: Amserv Piletilevi PLG Go Travel kood/Jõhvi Krulli kvartal