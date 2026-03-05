Eesti Jahtklubide Liit

Millend lõpetas Hyères’i Grand Slami 9. kohaga, Helenid stardivad täna finaalis
25.04.2026

Prantsusmaal Hyères’is toimuval maailma purjetamise tippsarja Sailing Grand Slami etapil lõpetas Emma Viktoria Millend iQFoil Women klassis suurepärase 9. kohaga. Eestlanna pääses finaalpäeva kümne parema sekka ning lõpetas tugeva nädalaseeria maailma tippkonkurentsis esikümnes. 

18 to 25 April 2026. 57th French Olympic Week Hyères – TPM (SOF)2026.
© Sailing Energy / French Olympic Week Hyères – TPM

Täna on võistlustules Helen Pais ja Helen Ausman, kes pääsesid 49erFX klassis finaali ning kuuluvad samuti kümne parema hulka. Medalivõistlusel sõidetakse kaks finaalsõitu ning otsustatakse lõplik paremusjärjestus.


Romi Safin – ILCA 6 klassis 73. koht
Tihon Zutskov – ILCA 7 klassis 128. koht

Hyères’i regatt kuulub maailma mainekaimasse purjetamissarja ning on oluline mõõduvõtt teel LA2028 olümpiamängude suunas.

Hoiame Helenitele pöialt!

Tulemused: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race

Uudised ja galeriid: https://sof.ffvoile.fr/lastest-news/?guid=42047&name=705-sailors-from-59-nations-in-the-starting-blocks


🧡 Noorte andekate Eesti purjetajate teekonda rahvusvahelises tippspordis toetavad läbi “Noored talendid Olümpiale” projekti: Amserv, Piletilevi PLG, Go Travel, koodtech, Krulli kvartal