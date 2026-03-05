Millend lõpetas Hyères’i Grand Slami 9. kohaga, Helenid stardivad täna finaalis

Prantsusmaal Hyères’is toimuval maailma purjetamise tippsarja Sailing Grand Slami etapil lõpetas Emma Viktoria Millend iQFoil Women klassis suurepärase 9. kohaga. Eestlanna pääses finaalpäeva kümne parema sekka ning lõpetas tugeva nädalaseeria maailma tippkonkurentsis esikümnes.

Täna on võistlustules Helen Pais ja Helen Ausman, kes pääsesid 49erFX klassis finaali ning kuuluvad samuti kümne parema hulka. Medalivõistlusel sõidetakse kaks finaalsõitu ning otsustatakse lõplik paremusjärjestus.



Romi Safin – ILCA 6 klassis 73. koht

Tihon Zutskov – ILCA 7 klassis 128. koht

Hoiame Helenitele pöialt!

Hyères’i regatt kuulub maailma mainekaimasse purjetamissarja ning on oluline mõõduvõtt teel Los Angeles 2028 olümpiamängude suunas.

Tulemused: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race

Uudised ja galeriid: https://sof.ffvoile.fr/lastest-news/?guid=42047&name=705-sailors-from-59-nations-in-the-starting-blocks



🧡 Noorte andekate Eesti purjetajate teekonda rahvusvahelises tippspordis toetavad läbi “Noored talendid Olümpiale” projekti: Amserv, Piletilevi PLG, Go Travel, koodtech, Krulli kvartal