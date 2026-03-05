Millend tõusis Grand Slamil seitsmendaks, Helenid jätkavad esikuuikus

Prantsusmaal Hyères’is jätkus kolmapäeval maailma purjetamise tippsarja Sailing Grand Slami etapp Semaine Olympique Française, kus seni päikeseliste ja rahulikumate ilmade järel pakkus Vahemeri sportlastele hoopis karmimat palet. Korraldajate teatel puhus idatuul tugevusega 23-25 sõlme, puhanguti kuni 28 sõlme, mis tõi kaasa lained, rajud pagid ja keerulised olud.

Muutunud tingimustes näitasid head minekut ka Eesti noored purjetajad.

Emma Viktoria Millend tõusis iQFoil Women klassis 7. kohale. Eestlanna on olnud suurepärases hoos, lõpetades viimased kolm sõitu järjest esikolmikus. Stabiilsed ja tugevad tulemused on tõstnud ta maailma paremiku sekka ning annavad hea lähtekoha võistluse otsustavateks päevadeks.

Helen Pais ja Helen Ausman hoiavad 49erFX klassis 6. kohta. Eesti naiskond jätkab tihedas konkurentsis kindlalt esikümnes ning püsib jätkuvalt võitluses kõrgete kohtade nimel.

Teistest eestlastest on:

Romi Safin ILCA 6 klassis 77. kohal

Tihon Zutskov ILCA 7 klassis 120. kohal

Hyères’i regatt on üks olulisemaid mõõduvõtte teel Los Angeles 2028 olümpiamängudele, tuues kokku maailma parimad olümpiaklasside sportlased. Võistlus jätkub nädalalõpuni.

Tulemused: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race

Uudised ja galeriid: https://sof.ffvoile.fr/lastest-news/?guid=42047&name=705-sailors-from-59-nations-in-the-starting-blocks





18 to 25 April 2026. 57th French Olympic Week Hyères – TPM (SOF)2026.

