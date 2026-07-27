Neidude maailmameistritiitel ja MM-hõbe Eestisse: Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets särasid RS Feva MM-il

Saksamaal Travemündes peetud RS Feva maailmameistrivõistlustel saavutasid Eesti tüdrukud ajaloolise tulemuse. 137 paatkonna ja 18 riigi konkurentsis purjetasid Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets üldarvestuses hõbemedalile – see on Eesti läbi aegade parim tulemus RS Feva maailmameistrivõistlustelt. Lisaks krooniti Eesti duo neidude maailmameistriteks. RS Feva kuulub Eesti Purjetamise liidu kahepaatide OM ettevalmistusklasside hulka.

13 võistlussõidust koosnenud regatil näitasid Kangur ja Poolamets kogu nädala vältel stabiilsust, püsides järjepidevalt maailma paremiku seas. Eesti neidude tandem võttis neli sõiduviõitu terve regati vältel püsiti top 10 parima seas.

Kangur ja Poolamets tänasid toetajaid: „Täname Ants Haavelit (RS Sailors), tänu kellele meil oli võimalus sellel võistlusel osaleda, ning meid toetanud Eesti Purjetamise Liitu. Täname ka oma vanemaid, tuttavaid, sõpru ning kõiki, kes on meid alati toetanud ja meile pöialt hoidnud.“

Suurepärase võistluse tegid ka Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda, kes hoidsid kuni viimase võistlussõiduni üldarvestuses kolmandat kohta. Lõppkokkuvõttes saavutas Eesti duo maailmameistrivõistlustel 4. kohal ning ühtlasi olid nad võistluste parim segapaar (Mixed).

Eesti koondise edukat esinemist täiendasid Ants ja Elin Haavel, kes võitsid Family arvestuses. Hõbefliidis purjetasid Oliver ja Gustav Tein 4. kohale ja U15 kategoorias 8. kohale, kinnitades Eesti noorpurjetajate kõrget taset ka tihedas rahvusvahelises konkurentsis.

Travemünde näitas kogu nädala jooksul oma iseloomu, pakkudes võistlejatele vaheldusrikkaid ja nõudlikke olusid – vaikset ning tugevat tuult, suuri laineid ja tugevaid hoovusi. Just sellistes tingimustes pandi proovile purjetajate tehniline tase, taktikaline mõtlemine ja otsustusvõime. Noorpurjetajate sõnul õpetas regatt eelkõige lugema muutuvat rada tervikuna ning tegema õigel hetkel julgeid ja kiireid valikuid.

Travemünde Wochel selgitati maailmameistreid ka RS Aero paatidel, kust toodi koju tõeline medalisaak:

3. koht Jorgen Kuivonen – RS Aero 5 Euroopa meistrivõistluste üldarvestus

3. koht Jessika Jõesaar – RS Aero 5 naiste arvestus

1. koht Laura Luht – RS Aero 5 U17 neidude arvestus

2. koht Greete Oru – RS Aero 5 U17 neidude arvestus

3. koht Arina Ketova – RS Aero 5 U17 neidude arvestus

1. koht Jessika Jõesaar – RS Aero 5 U22 neidude arvestus

2. koht Johanna Süda – RS Aero 5 U22 neidude arvestus

2. koht Arseni Šišov – RS Aero 5 U17 noormeeste arvestus

2. koht Liina Kolk – RS Aero 6 naiste arvestus

3. koht Jens Alles – RS Aero 7 U22 noormeeste arvestus

TULEMUSED: https://manage2sail.com/en-US/event/86869cf2-a47a-43ee-a970-a53c4b9cb679#!/results?classId=5d913748-433c-4a83-b4d7-6ea85bc624b9