NYCS noored purjelauasõitjad alustasid Baltic Windsurfing Cup  medalitega

Leedus Plateliai järvel peetud purjelaua Baltic Windsurfing Cupi sarja avaetapil saavutasid Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskooli (NYCS) noorsportlased Techno 293 klassis mitu poodiumikohta.

Vaiksetes ja muutlikes tuuleoludes peetud võistlus nõudis noortelt eelkõige head pumpamistehnikat, vastupidavust ning oskust kiiresti reageerida järveoludele iseloomulikele tuulesuuna muutustele. NYCS osales võistlusel üheksaliikmelise võistkonnaga ning tulemused vastasid ootustele.

U13 vanuseklassis saavutas Oskar Lukk teise koha. U15 poiste arvestuses võitis Hart Hõim esikoha ning Jass Jürgen Polli lõpetas kolmandana. U17 tüdrukute seas kuulusid kõik poodiumikohad NYCS sportlastele: võitis Johanna Lukk , teine oli Grita Griin ja kolmas Helena Jõepere. U17 poiste klassis saavutasid kaksikvõidu Henri Kiiver ja Pärt Evald Kullerkupp, Uku Aksel Karma jäi napilt neljandaks.

iQFOiL Youth & Junior ning iQFOiL klassides võistlussõite ebapiisava tuule tõttu läbi viia ei õnnestunud.

NYCS-i koordinaatori Jaak Luki sõnul sobib Baltic Cupi võistluskalender hästi kooli treeningplaanidega. „Varasuvised etapid toimuvad järvedel ja ülejäänud merel, mis annab noortele võimaluse harjutada erinevates tingimustes. Leedus saime päev enne võistlust Plateliai järvel teha ka pika treeningu tugevamas tuules, mistõttu kujunes kogu laager väga arendavaks,“ ütles Lukk.

Tema sõnul tõmmati Leedu etapiga joon alla ka Eesti-sisesele noorteolümpia kvalifikatsioonile U17 vanuseklassis. „Sportlastel on töö tehtud ja väga edukalt. Nüüd saame pinged maha võtta ning keskenduda Techno 293 Euroopa meistrivõistlusteks valmistumisele ja osade sportlastega juba ka iQFOiL varustusel treenimisele,“ sõnas ta.

Järgmine Baltic Cupi etapp toimub juba järgmisel nädalal Lätis. Prognooside järgi ootavad sportlasi seal tuulisemad olud, mis võimaldavad võistelda ka foil-purjelaua klassides.

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