Päikeseline ilm ja stabiilne tuul pakkusid Saaremaal suurepärase võistluspäeva

Roomassaare sadamas jätkus laupäeval Saaremaa Merispordi Seltsi 100 iregatt, mis on ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja 2026 hooaja avaetapp. Purjetajatele pakkus teine võistluspäev pea ideaalilähedasi tingimusi – ilm oli päikeseline ja soe ning stabiilne tuul võimaldas kõigis klassides pidada kolm plaanitud võistlussõitu.

Kahe päeva järel on võistlejatel kirjas kuus sõitu ning enne pühapäevast finaalpäeva on mitmes arvestuses medalikohad endiselt lahtised. Roomassaare sadama alal võistlejate ja treeneritega vesteldes kõlas päeva lõpus üldine rahulolu. Noored purjetajad tõid esile head purjetamistingimused, Saaremaad kui toredat võistluspaika ning head võistluskorraldust.

Optimisti klassi U16 arvestuses tõusis liidriks lätlane Otto Vilnis Reneslacis (JSS Jurmala). Teisel kohal jätkab Robert Matt (SSA) ning kolmandal Elari Teras (HJK).

Optimisti U16 tüdrukute arvestuses juhib Elisabeth Veenpere (PJK), kelle järel paiknevad Joanna Ojala (TJK) ja Mari Uudam (PJK).

Optimisti U12 arvestuses hoiab liidrikohta Vesse Uudam (PJK). Teisel kohal on Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK) ning kolmandal Rasmus Andresson (KJK).

Zoom8 klassi tüdrukute arvestuses jätkab kindla liidrina koduvetel võistlev Eva Mägi (SMS). Teisel kohal on Grete Kasin (SSA) ning kolmandal Katariina Matsulevits (TJK).

Zoom8 poiste arvestuses tõusis päeva lõpuks esikohale Karl Juul (TJK). Talle järgnevad Karl Iljas (TSJK) ja Ramses Tupits (TJK).

ILCA 4 klassi U18 poiste arvestuses jätkab liidrina William Liiv (ROPK). Teisel kohal paikneb Marlon Münt (KJK) ning kolmandal Jaco Putnik (SSA).

ILCA 4 U18 tüdrukute ja naitse arvestuses juhib lätlanna Elza Kristiana Reneslace (JSS Jurmala). Teisel kohal on Eleanor Leedo (SMS) ning kolmandal Sharon Peetrimäe (PJK).

Pühapäeval peetakse Roomassaare lahel regati viimane võistluspäev, mille järel selguvad Saaremaa Merispordi Seltsi 100 regati võitjad ning Garmin Purjetamise Võistlussarja avaetapi parimad. Kokku osaleb võistlusel 118 noorpurjetajat Eestist ja Lätist.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/SMS2026#!/

30.05.2026