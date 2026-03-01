Pärast 42 aastat taas MM-kuld – Piletilevi PLG tunnustas Rasmus Maalinna

Eesti Purjetamise Liidu suurtoetaja Piletilevi PLG tunnustas veebruari lõpus Poolas DN-klassi jääpurjetamise maailma- ja Euroopa meistritiitli võitnud Rasmus Maalinna ning andis üle omapoolse preemia erakordse saavutuse eest. “Mul on väga hea meel, et Piletilevi koos Sveniga väärtustavad jääpurjetamist. Nendepoolne toetus motiveerib ja aitab jätkata tiitlivõistlustel heade esituste tegemist” rääkis Rasmus peale sündmust.

Tänu andsid üle AS Piletilevi PLG grupi asutaja ja juhatuse esimees Sven Nuutmann ja turundusjuht Annika Kütt.

Sven Nuutmanni sõnul on Rasmus Maalinna saavutus Eesti purjetamises ajaloolise tähendusega. „DN-klassi maailmameistritiitel tuli Eestisse üle 42 aasta ning selline tulemus väärib eraldi tunnustamist. Tegemist on erakordse saavutusega, mis on sündinud pühendumise, järjekindla töö ja suure meisterlikkuse tulemusena,“ ütles Nuutmann.

Piletilevi PLG soovib Rasmus Maalinnale edu ka edaspidiseks ning usub, et tema saavutused innustavad nii noori purjetajaid kui kogu Eesti purjetamiskogukonda.

Pärast 42 aastat taas MM-kuld

DN-klassi jääpurjetamise 2026. aasta Euroopa ja maailmameistrivõistlused Poolas kujunesid Eesti sportlastele erakordselt edukaks. Pärnu Jahtklubi purjetaja Rasmus Maalinn krooniti nii maailmameistriks kui ka Euroopa meistriks. Maailmameistritiitlit ei ole Eestil õnnestunud võita juba 42 aastat.

PLG grupist

Praeguseks Eestis, Leedus, Lätis, Tšehhis, Slovakkias, Poolas ja Rumeenias tegutsev PLG on Kesk-Euroopa suurim piletioperaator.

PLG omanikud on ettevõtja Sven Nuutmanni investeerimisfirma Angel Rose Capital, Baltikumi suurim erakapitali investeerimisfirma BaltCap ja Eesti kapitalil investeerimisettevõte Tristafan. PLG tegutseb 7 riigis, kus elab ligikaudu 80 miljonit inimest, tänavu aprillis tähistab ettevõte oma 29. tegutsemisaastat. PLG suurim tugevus on professionaalne 300 liikmeline meeskond.