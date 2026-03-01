Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
KOHT: Mallorca, ESP
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Pärast 42 aastat taas MM-kuld – Piletilevi PLG tunnustas Rasmus Maalinna
Tagasi

Pärast 42 aastat taas MM-kuld – Piletilevi PLG tunnustas Rasmus Maalinna

10.03.2026

Eesti Purjetamise Liidu suurtoetaja Piletilevi PLG tunnustas veebruari lõpus Poolas DN-klassi jääpurjetamise maailma- ja Euroopa meistritiitli võitnud Rasmus Maalinna ning andis üle omapoolse preemia erakordse saavutuse eest. “Mul on väga hea meel, et Piletilevi koos Sveniga väärtustavad jääpurjetamist. Nendepoolne toetus motiveerib ja aitab jätkata tiitlivõistlustel heade esituste tegemist” rääkis Rasmus peale sündmust.

Tänu andsid üle AS Piletilevi PLG grupi asutaja ja juhatuse esimees Sven Nuutmann ja turundusjuht Annika Kütt.

Sven Nuutmanni sõnul on Rasmus Maalinna saavutus Eesti purjetamises ajaloolise tähendusega. „DN-klassi maailmameistritiitel tuli Eestisse üle 42 aasta ning selline tulemus väärib eraldi tunnustamist. Tegemist on erakordse saavutusega, mis on sündinud pühendumise, järjekindla töö ja suure meisterlikkuse tulemusena,“ ütles Nuutmann.

Piletilevi PLG soovib Rasmus Maalinnale edu ka edaspidiseks ning usub, et tema saavutused innustavad nii noori purjetajaid kui kogu Eesti purjetamiskogukonda.

Pärast 42 aastat taas MM-kuld

DN-klassi jääpurjetamise 2026. aasta Euroopa ja maailmameistrivõistlused Poolas kujunesid Eesti sportlastele erakordselt edukaks. Pärnu Jahtklubi purjetaja Rasmus Maalinn krooniti nii maailmameistriks kui ka Euroopa meistriks. Maailmameistritiitlit ei ole Eestil õnnestunud võita juba 42 aastat.

PLG grupist

Praeguseks Eestis, Leedus, Lätis, Tšehhis, Slovakkias, Poolas ja Rumeenias tegutsev PLG on Kesk-Euroopa suurim piletioperaator. 

PLG omanikud on ettevõtja Sven Nuutmanni investeerimisfirma Angel Rose Capital, Baltikumi suurim erakapitali investeerimisfirma BaltCap ja Eesti kapitalil investeerimisettevõte Tristafan. PLG tegutseb 7 riigis, kus elab ligikaudu 80 miljonit inimest, tänavu aprillis tähistab ettevõte oma 29. tegutsemisaastat. PLG suurim tugevus on professionaalne 300 liikmeline meeskond.