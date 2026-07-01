Pärnu Jahtklubi tähistas 120. juubelit

Laupäeval, 4. juulil tähistas Pärnu Jahtklubi oma 120. sünnipäeva koguperepäeva, piduliku eskaadrisõidu ning õhtuse juubelipeoga. Juubelipidu tõi sadamasse kokku klubiliikmed, koostööpartnerid, sõprusklubide esindajad, linnarahva ja külalised, et üheskoos tähistada Eesti ühe vanima jahtklubi väärikat tähtpäeva.

Päeva jooksul oli sadam avatud kõigile huvilistele. Koguperepäeval pakkusid tegevusi ja väljapanekuid Pärnu Jahtklubi Purjespordikool, Amserv Pärnu, Veepäästekoerad Märjad Käpad, Politsei- ja Piirivalveamet, Uulu Vabatahtlik Merepääste, sukeldujad, Pärnu Cruises, Jetboat-X ning laevamudelite huvilised. Külastajatel oli võimalus tutvuda erineva mere- ja päästetehnikaga, proovida tegevusi ning teha väljasõite Pärnu jõel.

Keskpäeval anti start sünnipäevaregatile, millele järgnes pidulik eskaadrisõit. Ligikaudu 40 alust liikusid ühtses rivis mööda Pärnu jõge ning olid juubelipäeva auks ehitud signaallippudega, pakkudes nii kaldalt kui veelt vaadates väärikat vaatepilti.

Õhtusel pidulikul vastuvõtul tervitas külalisi Pärnu Jahtklubi kommodoor Alari Akermann, kelle sõnul on klubi suurim väärtus inimesed ning põlvkondade järjepidevus.

“120 aastat tähendab eelkõige põlvkondade järjepidevust. See on lugu inimestest, klubiliikmetest, kes on kandnud edasi armastust mere vastu, õpetanud noori purjetajaid ning hoidnud elus klubi traditsioone ja väärtusi. Just see järjepidevus on olnud Pärnu Jahtklubi tugevuse alus läbi erinevate aegade.

Erilise uhkusega mõtleme meie purjetajatele ja purjesportlastele, kes on toonud klubile tunnustust nii Eestis kui kaugemal. Oleme uhked nende üle, kes võidavad kõrgeid kohti jääpurjetamises, svertpaadipurjetamises ja avamerepurjetamises, ning samuti nende üle, kes on oma meretee viinud ümber maailma. Nende saavutused näitavad Pärnu Jahtklubi vaimu, oskusi ja sihikindlust.

Pärnu Jahtklubi areng on olnud tihedalt seotud Pärnu linnaga. Täname Pärnu linnavalitsust hea ja pikaajalise koostöö eest, mis on aidanud arendada Pärnut tugeva merelinnana ning luua häid võimalusi purjetamise ja merenduse arenguks.

Sama oluline on olnud koostöö teiste Eesti ja naaberriikide jahtklubidega. Meri ühendab inimesi ning sõprussuhted ja koostöö üle Läänemere on rikastanud meie kogemusi, traditsioone ja ühist merenduskultuuri.

Suur tänu meie Purjespordikooli toetajatele ja koostööpartneritele. Olete suureks abiks noorpurjetajate koolitamisel ja treenimisel.

Rõõmu teeb ka see, et meie jahisadam on pidevalt arenenud ja kaasajastunud. Kaasaegne sadam on turvaline koht klubiliikmete alustele, kuid ka visiitkaart ja merevärav Pärnu külalistele.

Täna tähistame väärikat minevikku ja vaatame enesekindlalt tulevikku. Soovime, et Pärnu Jahtklubi jääks ka järgmistel aastakümnetel paigaks, kus kohtuvad traditsioonid ja uuendusmeelsus, kus kasvavad uued põlvkonnad mereinimesi ning kus jätkub julgust seada purjed uutele sihtidele. Palju õnne Pärnu Jahtklubile 120. sünnipäeva puhul! Tuult purjedesse ja kindlat kurssi tulevikku!”

Pärnu linnapea Kristel Voltenberg kinnitas oma tervituses, et linn väärtustab Jahtklubi rolli Pärnu merelinna identiteedi kujundamisel ning linna poolt sai klubi kingituseks oma akvatooriumi, varasemalt jagati seda Pärnu Sadamaga, see aitab kaasa sadama ja selle ümbruse edasisele arengule.

Juubelile tõid tervitusi ka sõprusklubid. Soome Helsingfors Segelklubbi (HSK) pikaaegne endine kommodoor Kalevi Westersund meenutas oma tervituses Pärnu Jahtklubi ja HSK aastakümnete pikkust sõprust ning koostööd, mis on kestnud läbi erinevate aegade ja põlvkondade.

Südamliku juubelikingituse andsid üle ka Gulf of Riga Regatta korraldajad, kes kinkisid Pärnu Jahtklubile tammepuu – sümboli tugevusest, kestvusest ja pikaealisusest. Puu leiab tulevikus koha Jahtklubi juures ning jääb meenutama klubi 120. sünnipäeva.

Õhtune programm jätkus ansambli Funkifize kontserdiga. Erilise üllatusena astus DJ-pulti ka Pärnu linnapea Kristel Voltenberg, kelle muusikavalik võeti publiku poolt soojalt vastu. Seejärel võtsid plaadimängijate rolli üle võistlussekretärid ning õhtu lõpetas Oskar Seemann. Juubelipidu kestis poole ööni.

Pärnu Jahtklubi tänab kõiki klubiliikmeid, vabatahtlikke, koostööpartnereid, toetajaid, sõprusklubisid, esinejaid ja külalisi, kes aitasid muuta 120. sünnipäeva meeldejäävaks. Eriline tänu kuulub kõigile, kes osalesid sünnipäevaregatil ja pidulikul eskaadrisõidul ning aitasid luua väärika juubelipäeva väärilise merelise meeleolu.

Pärnu Jahtklubi tegemistest loe lähemalt nende kodulehelt www.jahtklubi.ee