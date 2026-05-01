PÕIDLAD PIHKU! Haava ja Millend stardivad EM-il, Ausman ja Pais asuvad võistlustulle MM-il

Eesti noored tipppurjetajad alustavad sel nädalal võistlemist hooaja esimestel suurvõistlustel, kui Portugalis peetakse iQFOiL klassi Euroopa meistrivõistlused ning Prantsusmaal algavad 49er, 49erFX ja Nacra 17 klasside maailmameistrivõistlused.

18 to 25 April 2026. 57th French Olympic Week Hyères – TPM (SOF)2026.

© Sailing Energy / French Olympic Week Hyères – TPM

iQFOiL klassis esindavad Eestit Portugalis Portimãos toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel Eesti Purjetamise Liidu LA 2028 programmi “Noored talendid olümpiale” sportlased Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend. Võistlus toimub 16.-23. maini Atlandi ookeani rannikul, kus purjetajaid ootavad tugevad ookeanituuled, lainetus ning tehniliselt nõudlikud rajad.

2026 iQfoilGames #1 Lanzarote ,

© Sailing Energy / iQfoil Class / Marina Rubicon

07 February, 2026

Portimão on tuntud kõrgetasemeliste purjetamisvõistluste korralduspaigana ning sealsed tingimused pakuvad sportlastele mitmekülgset väljakutset nii kiiruse, taktika kui vastupidavuse osas. Võistlusel osaleb ligi 200 sportlast 42st riigist.

Samal ajal algavad Prantsusmaal Quiberonis 49er, 49erFX ja Nacra 17 klasside maailmameistrivõistlused, kus 49erFX klassis stardivad Eesti koondise ja “Noored talendid olümpiale” programmi liikmed Helen Ausman ja Helen Pais. Tiitlivõistlused peetakse 12.-17. maini ning osalemas on ligi 350 purjetajat enam kui 30 riigist. Bretagne’i rannikul asuv Quiberon on tuntud tugevate Atlandi tuulte ja keerukate hoovuste poolest ning tegemist on ühe olulisema mõõduvõtuga teel LA 2028 olümpiamängude suunas.

Mõlemad tiitlivõistlused toovad kokku maailma tugevamad olümpiaklasside sportlased ning annavad hea võimaluse hinnata Eesti noorte purjetajate taset rahvusvahelises konkurentsis.

Tulemused ja lisainfo:

• iQFOiL Euroopa meistrivõistlused Portimãos – Koduleht

• 49er, 49erFX ja Nacra 17 maailmameistrivõistlused Quiberonis – Koduleht