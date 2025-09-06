Ilm:
Purjelaualootus Bertha Kivistik kindlustas kaheks aastaks stabiilse toe tippspordis

30.08.2025

Eesti noorte purjelauaspordi üks talente, 16-aastane Bertha Kivistik, on sõlminud kaheaastase koostöölepingu ettevõtja Andrei Astapenkoga ja tema ettevõttega OGFG. Leping toetab noorsportlase treeninguid ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel ning Kivistiku plaani jõuda Olümpiamängudele. 

Astapenko on Bertha karjääri juba varem toetanud ning käis kaasa elamas ka tema 2023. aasta Euroopa meistrivõistlustel, kus noorsportlane võitis Techno293 U15 klassis kuldmedali.

„Bertha panustab purjelauasporti oma loomingulisuse, treenituse ja pühendumisega. Meie roll on pakkuda talle stabiilset tuge ja paindlikku partnerlust,“ ütles Astapenko, kinnitades, et näeb noores sportlases suurt potentsiaali.

Uus arenguetapp

Koostööleping on suunatud Kivistiku järgmisele arenguetapile – eesmärgiga tagada osalemine treeninglaagrites ja rahvusvahelistel võistlustel järgneva kahe aasta jooksul. Tänavu startis Bertha Astapenko toel Prantsusmaal Brestis toimunud noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel, kus saavutas 37 riigi sportlase seas kõrge 14. koha.

Oktoobris ootavad teda ees IQfoil U17 Euroopa meistrivõistlused Sardiinias. Järgmisel aastal jätkab ta juba U19 klassis, kus plaanib osaleda nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistlustel ning World Sailing’i U19 MM-il

Bertha Kivistik 2023 Techno293 U15 MM kuld

Bertha Kivistiku senised tipptulemused

  • 2023 – Techno293 U15 Euroopa meister (Itaalia, Garda järv)
  • 2023 – IQfoil U17 põhjamaade meister
  • 2023 – IQfoil U17 Baltimaade meister
  • 2023 – IQfoil U17 MM Cadizis – 12. koht (30 riiki)
  • 2024 – Juunioride MM, Mallorca – 18. koht (58 tüdrukut U17 klassis)
  • 2024 – IQfoil Games, Cadiz – 5. koht
  • 2025 – Baltic Cup Windsurfing, U17 klass – esikohad II etapil (Läti) ja III etapil (Eesti)
  • 2025 – Noorte ja juunioride MM Brestis – 14. koht (37 riiki)