Rando Rumm krooniti Västeråsi jää- ja lumespurjetamise maailmameistrivõistlustel võitjaks

Rootsis Västeråsis peetud 2026. aasta Ice and Snow Sailing World Championships tõi Eestile esikoha. Maailma kiireimad jää- ja lumespurjetajad kogunesid 16.-21. veebruarini Lake Mälareni jääl, kus ühise võistluse raames olid esindatud kolm põhiklassi: kite, wing ja windsurf.

Eestlane Rando Rumm saavutas üldarvestuses esikoha. Ta võistles Ski Grand Masters meeste arvestuses ning esindas Kite Team Estoniat. Regati jooksul peeti 15 sõitu, millest arvesse läks 12.

„Pärast eelmise aasta MM-i võitu tekkis küsimus: kas jaksan veel korra? Kolmas järjestikune tiitel ei tule juhuslikult, selle nimel peab jälle natuke surema. Ja siis tuli selline lause – kui sinu sees on tuli, ei loe vanus eriti midagi. Seega – teeme ära.

Otsustasin katsetada ja lasin tehisarul koostada treening- ja toitumiskava. See pööras mu senise loogika pea peale. Jõusaali osakaal kasvas 70%, tegin ainult rasket kangi, lisasin kreatiini ja rammusama toidu. Üheksa kuuga võtsin kaheksa kilo juurde. Jooksu asemel tuli rohkem rattasõitu. Ma ei ehitanud enam kerget sportlast, vaid mootorit.

Faas lõppes numbritega: 140 kg rinnalt ja 200 kg poolkükk. 90-kilosena jooksin Tartu Linnamaratonil 10 km 45 minutiga – veidi aeglasem kui mu rekord, kuid täiesti arvestatav.

Erialatreeningute algus oli raske, teravust jätkus vaid 45 minutiks, kuid keha kohanes kiiresti. MM-il olid vahed imeväikesed – viie sekundi sees mitu sõitjat. Konkurendid on kiiremaks muutunud ja vähemalt kolm noort on valmis mind troonilt alla viskama.

Seekord surusin end toore jõuga esimeseks. See oli kiiruse, taktikalise küpsuse, õnne ja kogemuse kombinatsioon. Kolmas MM-tiitel järjest. Ja üks väga eriline võistlussärk. Selliseid on ainult üks ja ainult minul.“ kirjeldab Rumm teekonda võiduni.

Kõik tulemused: https://www.isswc.com/results/