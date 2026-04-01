Rekordarv noori purjetajaid ILCA 4 Euroopa meistrivõistlustel – stardis ka kolm eestlast

11.-18. aprillini toimuvad Hispaanias Los Alcázareses, Mar Menori vetel 2026. aasta ILCA 4 noorte Euroopa meistrivõistlused ja Open European Trophy.

Tänavune meistrivõistlus on osalejate arvu poolest läbi aegade üks suurimaid – starti on registreerunud 438 noorpurjetajat. Suurem oli vaid 2025. aasta regatt Poolas Puckis, kus osales 470 sportlast. Suur osalejate arv kinnitab ILCA 4 klassi jätkuvat populaarsust ja tugevat järelkasvu Euroopas. Poiste arvestuses võistleb 258 sportlast ja tüdrukte arvestuses 168.

Eestit esindavad võistlusel Rein Ottosoni purjespordikoolist William Liiv, Pärnu Jahtklubi sportlane Leene Väliste ja Jaco Putnik Saaremaa Sailing Academyst.

Võistluste teine päev Mar Menori vetel kulges stabiilsetes tingimustes. Tuul püsis pärastlõuna jooksul 9-13 sõlme vahemikus, võimaldades kõikides gruppides läbi viia planeeritud sõidud. Esimesed paadid jõudsid kaldale juba kella ühe paiku, viimased lõpetasid päeva veidi enne kella nelja.

Kõikides võistlusgruppides peeti kaks sõitu, mis tähendab, et kokku on kirjas neli arvestussõitu. Võistluse edenedes hakkab paremusjärjestus tasapisi välja kujunema ning üha olulisemaks muutub stabiilsus.

Päeva lõpus ootas võistlejaid kaldal traditsiooniline paella, mis pakkus võimaluse pingelisest võistluspäevast taastuda ja muljeid vahetada.

Eilse õhtu seisuga on eestlaste tulemused järgmised:

William Liiv on U18 arvestuses 71. kohal

on U18 arvestuses 71. kohal Leene Väliste hoiab U16 tüdrukute seas 102. kohta

hoiab U16 tüdrukute seas 102. kohta Jaco Putnik paikneb U16 poiste arvestuses 170. kohal

Võistlussari jätkub, kusjuures ees ootavad otsustavad sõidud, mis määravad lõplikud kohad tugevas ja arvukas konkurentsis.

Võistlus koduleht: https://eurilca.org/

Tulemused: https://fvrm.sailti.com/en/default/races/race-resultsall?text=2026ILCA4YouthEuropeansandOpenEuropeanTrophy-en&menuaction=index

Galerii: https://eurilca.smugmug.com/ILCA-European-Championships/2026/I4YEU