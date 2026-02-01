Riiklik tunnustus Eesti purjetamise teenekale eestvedajale – Ott Epner pälvib Valgetähe V klassi teenetemärgi

Eesti Purjetamise Liidul on suur heameel ja au tunnustada Hiiumaa purjetamise pikaajalist eestvedajat ning legendaarset treenerit Ott Epner, kellele on Vabariigi Presidendi otsusega omistatud Valgetähe V klassi teenetemärk. Tunnustus on antud pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Hiiumaa purjetamise arengusse.

Eesti Purjetamise Liidu presidendi Sven Nuutmann sõnul valmistab selline uudis kogu purjetamiskogukonnale suurt rõõmu.

„Ott Epner oli ka minu üks treeneritest, kui purjetamisega alustasin. Ta on kahtlemata seda tunnustust väärt ning on väga hea meel näha, et purjetamist ja sellesse panustanud inimesi sel moel märgatakse. Oti töö mõju ulatub põlvkondade taha ja on jätnud sügava jälje Eesti purjetamisse,“ ütles Nuutmann.

Ott Epneri nimi on lahutamatult seotud Hiiumaa purjetamise kujunemise ja järjepidevusega. Tema eestvedamisel loodi Jahtklubi Dago ning aastakümnete jooksul on tema käe all purjetamisega alustanud mitmed põlvkonnad noori. Epneri roll ei piirdu sportlike tulemustega – ta on olnud õpetaja, suunaja ja väärtuste kandja, kelle mõju ulatub merest ja võistlustulemustest palju kaugemale.

Oti õpilase, purjetamise maailmameistri Juss Ojala sõnul on tal väga hea meel, et Ott Epner selle tunnustuse pälvib.

„See on suur tunnustus ja Ott on seda enam kui sada protsenti väärt. Ilma temata oleks paljud asjad jäänud sündimata ja paljude inimeste eluteed oleksid kujunenud hoopis teistsuguseks. Vaevalt oleksin ka mina purjetamisega sellisel tasemel tegelema hakanud, kui Otti poleks olnud. Otil on kahtlemata Hiiumaa purjetamise vaates kandev roll ning tema panus nii Hiiumaa kui ka kogu Eesti purjetamisse on olnud erakordselt suur,“ ütles Ojala.

Eesti Purjetamise Liit rõõmustab Epnerile omistatud kõrge riikliku tunnustuse üle, avaldab sügavat tänu tehtud töö eest ning soovib Otile palju õnne.

Ott Epner, Ain Tähiste, Anni Rätsep