Romi Safin ja Emma Viktoria Millend jätkavad kuldgrupis

Mallorcal toimuva 55. Trofeo Princesa Sofia kolmas võistluspäev möödus äärmiselt muutlikes ja ettearvamatutes tuuleoludes, kus sportlastelt nõuti maksimaalset keskendumist ja pidevat ümberhäälestumist. Tuul kõikus tugevast kuni peaaegu täieliku vaikuseni ning rajal veedeti pikki tunde, kuid sõite õnnestus pidada piiratud arv.

Keerulistes tingimustes on Eesti sportlastest jätkuvalt heas konkurentsis Romi Safin, kes jätkab võistlust kuldgrupis. Samuti pääses kuldgruppi Emma Viktoria Millend, kes on näidanud stabiilseid esitusi tugevas rahvusvahelises konkurentsis.

Helen Ausman ja Helen Pais paadil 49erFX on grupi keskel, 35. kohal 62st. Aksel Haava IQFoilil 95.koht 118st. ILCA 7 arvestuses võistlev Tihon Zutskov Tallinna Jahtklubist 176. 198st.

Regati korraldajad katsetavad tänavu ka uut võistlusformaati, kus finaalseerias on punktivahed väga väikesed ning iga sõit võib üldarvestust oluliselt muuta. Seetõttu on otsustavad sõidud alles ees ning konkurents püsib tihe.

Palma laht on taas kinnitanud oma mainet ettearvamatu purjetamispaigana – ühe päeva jooksul võis kogeda nii tugevat tuult kui ka peaaegu peegelsiledat vett. Sellistes tingimustes saavad määravaks õiged otsused ja kiire kohanemisvõime.

