Romi Safin Palmal avapäeval kolmas

Mallorcal alanud 55. Trofeo Princesa Sofia regati avapäeva järel hoiab Eesti purjetaja Romi Safin ILCA 6 paadi klassis kõrget kolmandat kohta. Võistlusel kogutakse punkte maailma edetabelisse ning tegemist on Olümpia paadiklasside suurvõistlustega.

Palma lahel peetud avapäeva iseloomustasid väga muutlikud tingimused. Tugev põhjatuul vaibus päeva jooksul märgatavalt ning tuulesuund kõikus kohati kuni 100 kraadi ulatuses. Sellised olud muutsid stabiilsete tulemuste saavutamise keeruliseks ka maailma tippudele.

Safin suutis keerulistes tingimustes hästi kohaneda ning lõpetades avapäeva kolmandal kohal. Suures ja tugevas rahvusvahelises konkurentsis annab see talle hea lähtepositsiooni järgnevateks võistluspäevadeks.

Eesti purjetajatest on võistlustules ka 49erFX klassis, kus Helen Pais / Helen Ausman (Tallinna Jahtklubi) hoiavad seniste võistlussõitude järel 31.kohta.

Võistlusel osalevad ka IQFoilil Emma Viktoria Millend ja Aksel Haava. Kõik kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu “Noored talendid Olümpiale” programmi, mille eesmärk on toetada andekate purjetajate arengut rahvusvahelisel tipptasemel. Noorte sportlaste teekonda aitavad ellu viia projekti partnerid Amserv, Piletilevi PLG, Go Travel ning Krulli kvartal.

ILCA 7 arvestuses osaleb Tihon Zhutskov Tallinna Jahtklubist.

Trofeo Princesa Sofia regatt toob igal aastal Palma lahele kokku maailma parimad olümpiaklasside purjetajad ning on üheks olulisemaks mõõduvõtuks hooaja alguses. Tänavu osaleb regatil sadu sportlasi erinevatest riikidest.

Foto: 55th Trofeo Princesa Sofía Mallorca. March 30th till April 4th 2026.

