Rootsis algasid jääpurjetamise EM ja MM DN paadiklassis
DN-klassi 2026. aasta Gold Cup ehk Euroopa ja maailmameistrivõistlused peetakse Rootsis. Eile toimus treeningpäev. Võistlusjää on väga sile, tuult stardipäeva eel napib. Esimene start täna kell 12 Rootsi aja järgi.
Eestit esindavad Karl Ader (C-80, Saaremaa Merispordi Selts), Joonas Kiisler (C-53, Jahtklubi Dago), Marek Lentsius (C-72, Kalevi Jahtklubi), Hardi Laurits (C-96, Haapsalu Jahtklubi), Argo Vooremaa (C-36, Haapsalu Jahtklubi), Rasmus Maalinn (C-20, Pärnu Jahtklubi), Ott Saar (C-59, Hiiu Purjelaeva Selts), Mart Toots (C-56, Saadjärve Jahtklubi), Meelis Kosk (C-43, Pärnu Jahtklubi), Jorgen Kuivonen (C-65, Hiiu Purjelaeva Selts), Peeter Järvelaid (C-21, Pärnu Jahtklubi), Kristian Allikmaa (C-71, Pärnu Jahtklubi), Eigo Helimets (C-73, Kalevi Jahtklubi) ja Rasmus Kuhi Thalfeldt (C-95, Haapsalu Jahtklubi) Erki Teras (C-17 Haapsalu Jahtklubi), Madis Metssalu (C-103, Saadjärve Jahtklubi).
Võistluse koduleht: https://idniyra.eu/project/wcec2026/?fbclid=IwY2xjawP-axtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6Q2cwaEFLcHZrOUdzSHhKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhg4enP_72IytQj4Um2bPPTDDEuYZz4QZDODkjLsValXGW17n_l9MKw2p6kC_aem_0OPseB-ClNi4pbY3X5GThQ