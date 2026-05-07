Saaremaa Merispordi Seltsi 100. juubeliregatil peeti esimesed võistlussõidud

Roomassaare sadamas alanud Saaremaa Merispordi Seltsi 100. juubeliregati avapäeval said võistlejad kirja kolm võistlussõitu kõigis klassides. Garmin Purjetamise Võistlussarja 2026 avaetapile on kogunenud 118 noorpurjetajat Eestist ja Lätist.

Regati avamisel tervitas osalejaid Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann, kes õnnitles Saaremaa Merispordi Seltsi 100. juubelihooaja puhul ning tõi esile saarlaste pikaajalise panuse Eesti purjetamisse.

„Hea meel on olla Saaremaal ja avada Saaremaa Merispordi Seltsi 100. juubeliregatt. Saarlased on aktiivsed ja edukad purjetajad nii talvel jääl kui suvel merel. Samuti on rõõm näha, et Saaremaal panustatakse jätkuvalt noortesse ja purjetamise arengusse – Kuressaare jahisadamas valmib uus ellinguhoone noorpurjetajatele,“ ütles Nuutmann.

Ta tänas ka korraldajaid, treenereid, vabatahtlikke ja toetajaid, kelle panusel võistlus toimub.

Avapäeva ilm pakkus purjetajatele häid tingimusi. Roomassaare lahel puhus mõõdukas põhjakaare tuul, mis võimaldas võistluskomiteel läbi viia kõik planeeritud sõidud. Päeva jooksul oli vahelduva pilvisusega ilm ning õhutemperatuur püsis umbes 13-15 kraadi juures.

Optimisti klassis näitas avapäeval kindlat ülekaalu Saaremaa Sailing Academy purjetaja Robert Matt, kes võitis kõik kolm sõitu ja juhib U16 üldarvestust kolme punktiga. Teisel kohal on Läti purjetaja Otto Vilnis Reneslacis ning kolmandal kohal Haapsalu Jahtklubi sportlane Elari Teras.

U16 tüdrukute arvestuses hoiab liidrikohta Pärnu Jahtklubi purjetaja Elisabeth Veenpere. Talle järgnevad klubikaaslane Mari Uudam ning Tallinna Jahtklubi sportlane Joanna Ojala.

Nooremate ehk U12 arvestuses juhib samuti Pärnu Jahtklubi sportlane Vesse Uudam. Teisel kohal on Johanna Kuhi-Thalfeldt Hara Jahtklubist ning kolmandal kohal Rasmus Andresson Kalevi Jahtklubist.

Zoom8 klassis alustas koduvetel suurepäraselt Saaremaa Merispordi Seltsi sportlane Eva Mägi, kes võitis kõik kolm sõitu ning juhib tüdrukute arvestust maksimaalse kolme punktiga. Teisel kohal on Saara Adrikorn Rein Ottosoni purjespordikoolist ja kolmandal kohal Paris Utsal Tallinna Jahtklubist.

Poiste arvestuses on kolme sõidu järel liider Tallinna Jahtklubi purjetaja Ramses Tupits. Teist kohta hoiab Tilgu Sadama Jahtklubi sportlane Karl Iljas ning kolmandat kohta Karl Juul (TJK).

ILCA 4 klassis peeti samuti kolm sõitu. Liidrina lõpetas avapäeva William Liiv Rein Ottosoni purjespordikoolist, kellele järgnevad Marlon Münt Kalevi Jahtklubist ning Jaco Putnik Saaremaa Sailing Academyst.

ILCA 4 tüdrukute arvestuses juhib Läti purjetaja Elza Kristiana Reneslace. Teisel kohal on Saaremaa Merispordi Seltsi sportlane Eleanor Leedo ning kolmandal kohal Pärnu Jahtklubi purjetaja Leene Väliste.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/SMS2026#!/

Võistlus jätkub Roomassaares laupäeval ja pühapäeval. Garmin Purjetamise Võistlussarja avaetapi võitjad selguvad 31. mail.

Piltide jagamisel palun viita: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit

