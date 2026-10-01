Saaremaa Merispordi Seltsi uueks kommodooriks valiti Mart Tamm

Saaremaa Merispordi Seltsi 13. oktoobril toimunud üldkoosolekul valiti seltsile uus viieliikmeline juhatus ning kommodooriks Mart Tamm.

Uude juhatusse kuuluvad Mart Tamm, Risto Leedo, Margo Kubjas, Margit Düüna ja Ardon Kaerma. Uus juhatus võtab seltsi juhtimise üle 2. novembril, mil lõppevad seniste juhatuse liikmete volitused.

Värske kommodoor Mart Tamm peab oma peamiseks ülesandeks purjetamise ja meresõidu tutvustamist ning edendamist.

„Kommodoorina teen seda, mis üks kommodoor tegema peab. Ehk räägin ja näitan inimestele, et purjetamine ja meresõit on maailma parimad tegevused. Merd tuleb sõita! Navigare necesse est!“ ütles Tamm.

Saaremaa Merispordi Selts tänas senist juhatust tehtud töö ja panuse eest seltsi tegevusse.