Tagasi
Saaremaa Spordiliit tunnustas maakonna parimaid
Saaremaa Spordiliit tunnustas 2025 aasta maakonna parimaid sportlasi ja kohalikku spordiellu moel või teisel panustajaid.
Saaremaa purjetajate jaoks oli läinud aasta edukas ja selle eest saadi ka mitmeid tunnustusi:
Kristiina Klaos – Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi aastapreemia Saaremaa noorpurjetajate eduka ja tulemusliku juhendamise eest
Kristiina Klaos – 2. koht, Saare maakonna aasta treener 2025
Joosep Laus ja Karl Lember – 1. koht, Saare maakonna aasta võistkond 2025
Karl Kolk – 3. koht, Saare maakonna aasta seeniorsportlane (mehed) 2025
Liina Kolk – 3. koht, Saare maakonna aasta seeniorsportlane (naised) 2025
Robert Matt – 7. koht, Saare maakonna aasta noorsportlane (noormehed) 2025
Vaata sündmuse galeriid SIIT foto: Urmet Raun