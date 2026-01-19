Ilm:
Saaremaa Spordiliit tunnustas maakonna parimaid
Saaremaa Spordiliit tunnustas maakonna parimaid

19.01.2026

Saaremaa Spordiliit tunnustas 2025 aasta maakonna parimaid sportlasi ja kohalikku spordiellu moel või teisel panustajaid.

Saaremaa purjetajate jaoks oli läinud aasta edukas ja selle eest saadi ka mitmeid tunnustusi:

Kristiina Klaos – Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi aastapreemia Saaremaa noorpurjetajate eduka ja tulemusliku juhendamise eest

Kristiina Klaos – 2. koht, Saare maakonna aasta treener 2025

Joosep Laus ja Karl Lember – 1. koht, Saare maakonna aasta võistkond 2025

Karl Kolk – 3. koht, Saare maakonna aasta seeniorsportlane (mehed) 2025

Liina Kolk – 3. koht, Saare maakonna aasta seeniorsportlane (naised) 2025

Robert Matt – 7. koht, Saare maakonna aasta noorsportlane (noormehed) 2025

Vaata sündmuse galeriid SIIT foto: Urmet Raun