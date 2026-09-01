Tallinna Nädala Regatt lõpetas Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja

Kakumäel lõppes pühapäeval Tallinna Nädala Regatt, millega jõudis lõpule ka tänavune Garmin Purjetamise Võistlussari. Kolm päeva kestnud finaaletapil võisteldi ILCA 6, ILCA 7, RS Aero, RS Feva, 29er ning 49er ja 49erFX klassides. 49er ja 49erFX klassides selgusid ühtlasi Eesti meistrid.

Tallinna Jahtklubi korraldatud regatil saadi kolme päeva jooksul pidada enamikus klassides kümme võistlussõitu, RS Aero klassides seitse sõitu. Pühapäeval selgusid nii Tallinna Nädala Regati võitjad kui ka Eesti meistrid 49er ja 49erFX klassides.

49er ja 49erFX Eesti meistrid selgusid Kakumäel

49er ja 49erFX ühise võistlusarvestuse võitsid Juuso Roihu ja Henri Roihu, teise koha said Maru Reiter ja Kaur Villem Väiku (Tallinna Jahtklubi) ning kolmandaks tulid Tõnis Haavel ja Lenart Kivistik (Tallinna Jahtklubi).

49erFX arvestuses võitsid Mari-Ann Holter ja Maris Seersant (Tallinna Jahtklubi). Teise koha said Johanna Koit ja Iiris Liira (Tallinna Jahtklubi) ning kolmanda Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov (Tallinna Jahtklubi).

29er

29er klassi võitsid Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp (Tallinna Jahtklubi). Teiseks tulid soomlased Erika Lempiäinen ja Leevi Lehessaari ning kolmandaks Ann Carolin Victoria Fürst ja Grete Kant (Tallinna Jahtklubi).

Tüdrukute arvestuses võitsid Ann Carolin Victoria Fürst ja Grete Kant (Tallinna Jahtklubi), teise koha said Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets (Kalevi Jahtklubi) ning kolmandaks tulid Elisabeth Veenpere ja Lisanna Kasenurm (Pärnu Jahtklubi).

ILCA 6

ILCA 6 meeste arvestuse võitis Alexander Eberle (Rein Ottosoni Purjespordikool), teiseks tuli Marlon Münt (Kalevi Jahtklubi) ja kolmandaks William Liiv (Rein Ottosoni Purjespordikool). Sama kolmik moodustas esikolmiku ka U19 poiste arvestuses.

Naiste arvestuse võitis Romi Safin (Rein Ottosoni Purjespordikool), teiseks tuli lätlanna Karlina Vaivode ning kolmandaks Brigitta Vilo (Kalevi Jahtklubi).

U19 tüdrukute arvestuse võitis Brigitta Vilo (Kalevi Jahtklubi), teiseks tuli Mari Ottesson (Tallinna Jahtklubi) ja kolmandaks Susanna Maria Jõgi (Tallinna Jahtklubi). U21 tüdrukute arvestuses oli esimene Karlina Vaivode, teine Brigitta Vilo ja kolmas Mari Ottesson.

ILCA 7

ILCA 7 klassi võitis Bo Aaron Kooser (Rein Ottosoni Purjespordikool), teiseks tuli Robin Juul (Rein Ottosoni Purjespordikool) ja kolmandaks Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi).

U21 arvestuse võitis Remy Tupits (Tallinna Jahtklubi), teise koha sai Roger Andreas Plakso (Rein Ottosoni Purjespordikool) ning kolmanda Mattias Aume (Rein Ottosoni Purjespordikool).

RS Aero

RS Aero 5 klassi võitis Liise Väliste (Pärnu Jahtklubi), teiseks tuli Jessika Jõesaar ja kolmandaks Arseni Šišov.

RS Aero 6 klassis kogusid Liina Kolk ja Ivo Volkov võrdselt 13 punkti. Esikoha sai Liina Kolk, teiseks jäi Ivo Volkov ning kolmanda koha saavutas Peter Šaraskin (Kalevi Jahtklubi).

RS Feva

RS Feva U18 arvestuse võitsid Leon Zolotarjov ja Georg Udras, teiseks tulid Robert Matt ja Imbi Randlaht ning kolmandaks Eddy Lainurm ja Mihkel Jakob Aavik.

U18 tüdrukute arvestuse võitsid Maritta Kiviselg ja Marietta Mõtlik (Tallinna Jahtklubi). Teise koha said Anni Kubjas ja Kärt Medri ning kolmanda Miia Kubjas ja Kiira Medri.

U14 arvestuses võitsid Oliver Tein ja Gustav Tein, teiseks tulid Alexander Carlson ja Gregory Viljakainen ning kolmandaks Kristjan Kask ja Jasper Nigola (Tallinna Jahtklubi).

KÕIK TULEMUSED

Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaeg sai punkti

Tallinna Nädala Regatt oli Garmin Purjetamise Võistlussarja kaheksas ja viimane etapp. Maikuus Roomassaares alanud sari viis purjetajad hooaja jooksul Lohusallu, Kärdlasse, Pärnusse, Harale, Pirita ja lõpuks Kakumäele. Sarja etappidel võistlesid Eesti noored ja täiskasvanud purjetajad erinevates svertpaadi- ja skiff-klassides ning mitmed etapid olid ühtlasi Eesti meistrivõistlusteks.

Garmin Purjetamise Võistlussarja 2026. aasta koondarvestuse parimaid autasustatakse Eesti Purjetamise Liidu hooaja lõpetamisel aasta lõpus.

Eesti Purjetamise Liit tänab kõiki tänavuse Garmin Purjetamise Võistlussarja sportlasi, treenereid, lapsevanemaid, korraldajaid, võistlusametnikke, vabatahtlikke ja toetajaid.

Eesti purjetamist toetavad: Amserv, Piletilevi PLG, Jakari Marine, Koodtech, Krulli Kvartal ja Go Travel.

Fotod ja video: Tiit Aunaste