Tallinna Nädala regatt lõpetas hooaja, selgusid Eesti meistrid

Haven Kakumäe sadamas peeti 19.-21. septembrini Tallinna Nädala regatt, mis oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja finaaletapp ja Eesti meistrivõistlused mitmes klassis.

Kolme päeva jooksul pakkusid keerulised tuuleolud erinevaid väljakutseid, kuid Eesti meistrid selgusid kõigis kavasse kuulunud ühepaatide, kahepaatide ja purjelaudade klassides. Võistluse korraldaja oli Tallinna Jahtklubi.

Eesti meistrivõistluste esikolmikud

ILCA 6 naised ja U21

Romi Safin (ROPK/TJK) – OM-projekt Brigitta Vilo (KJK) Katarina Sofia Jõgi (TJK)

ILCA 6 Naised U19

Brigitta Vilo (KJK) Karmel Elis Purje (TJK) Karoliine Maasar (ROPK)

ILCA 6 mehed

Alexander Eberle (ROPK) Rasmus Randmäe (ROPK) William Liiv (ROPK)

ILCA 6 Mehed U19

Alexander Eberle (ROPK) William Liiv (ROPK) Teodor END (UKP)

ILCA 7

Bo Aaron Kooser (ROPK) Karel Ratnik (PJK) Tavo Annus (ROPK)

ILCA 7 U21

Karel Ratnik (PJK) Robin Juul (ROPK) Remy Tupits (TJK)

RS Feva

Helena Lee Kangur / Jakob Laur Areda (KJK) Leon Zolotarjov / Oliver Tein (UKP) Eddy Lainurm / Georg Udras (UKP)

iQFoil seeniorid

Aksel Haava (TPLK) – OM-projekt Romek Roolaht (TPLK) Renar Roolaht (TPLK)

iQFoil U17

Lukas Tuubel (TPLK) Leonid Turovski (TPLK) Johanna Lukk (NYCS)

Vaata kõikide arvestuste ja klasside tulemusi: Manage2Sail

OM-projekti noorte tulemused

Eesti Purjetamise Liidu programmi “Noored Talendid Olümpiale” kuuluvad Romi Safin, Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend saavutasid kõik oma klassides Eesti meistrivõistlustel esikohad. Programm loodi 2024. aastal, et toetada andekaid noori sportlasi tipptasemel treeningute ja rahvusvaheliste võistluste kaudu olümpiateele.

Tallinna Nädalal ei osalenud OM-projekti liikmed Helen Ausman ja Helen Pais (49erFX), kes valmistuvad parasjagu Itaalias toimuvaks maailmameistrivõistluseks.

GARMIN PURJETAMISE VÕISTLUSSARJA KOONDTULEMUSED 2025