Techno293 Maailmameistrivõistlused 2025

Allikas: Eesti Purjelaua Liit

Ühendkuningriigis, Walesis, Pwllhelis toimusid toimusid Techno293 purjelauaklassi maailmameistrivõistlused. Eestit esindas 13 noorsportlast Noblessneri Purjetamiskoolist.

Võistluste korraldaja sõnul ootasid nad kohalikele oludele vastavat tugevat tuult ja lootsid, et ehk saab regati mitmekesisuse ning ka turvalisuse huvides kahel päeval ka vaiksema tuulega sõita. Praktikas kujunes võistlus vastupidiseks, kus prevaleerisid suhteliselt vaiksed läänetuuled, vaid ühel õhtupoolikul said noored purjelaudurid veidi lustlikumalt kihutada.

Pwllheli tuule omapära oli selles, et suund muutus vähe ning vaatamata vaiksele tuulele, püsis vahepeal korralik ent tihe lainetus, mis on Eesti purjelauduritele uus ja harjumist vajav tingimus. Vaja oli muuta nii sõidutehnikat kui purjede seadistusi ning taktikaline raja läbimine tuule pööramistega ei omanud nii suurt tähtsust, kui vahetu võitlus konkurendiga positsiooni pärast.

Johanna Lukk: “Treenisime väga korralikult hooaja algusest saadik ja enne võistlusi võtsime puhkuseks rahuliku nädala. Ma võistlen sel hooajal noorte Olümpiamänge silmas pidades 7,8 ruutmeetrise purjega ja seega ka endast vanemate arvestuses. Oli tunda, et tase oli esikümnes väga ühtlane ja mul oli alguses natuke raske ennast agressiivseks lülitada. Eriti just vaikse tuulega ei jätnud konkurendid mitte ühtegi pisivea võimalust. Kohanesin siiski siinse lainega ja suutsin mõnes sõidus enda oskused kõik kokku tervikuks pakkida ja ennast näidata. Olen õnnelik sõiduvõidu üle, kuid ka kaks teist kohta on väga julgustavad. Kuigi tegime 15 sõitu, kulges kogu võistlus minu jaoks kuidagi kiiresti. Nüüd tahaksin lihtsalt välja puhata, sest andsin endast väga palju nii füüsiliselt kui mentaalselt. Samas läheb hooaeg edasi ja ma suudan ennast kindlasti eelseisvaks Baltic Cup finaaletapiks häälestada.”

Tüdrukute U17 arvestuses olidki Eesti võistkonnal suurimad ootused, kuid realistlikult võttes tegi Johanna tõeliselt tubli tulemuse, saades kaheksanda koha. Suhteliselt kindlalt sõitnud Lindia Miel Pousa järel vahetusid esikolmiku kohad pidevalt kogu esikaheksa vahel.

U17 tüdrukud.

1. Lindia Miel Pousa Dios ESP-101

2. Laura Grasso Castagnetta ITA-341

3. Martina Barbara Tor ESP-48

8. Johanna Lukk EST-800

18. Grita Griin EST-74

23. Helena Jõepere EST-200

Grita Griin ja Helena Jõepere on oma arengus taas pika sammu edasi teinud ja suudavad enda hea realiseerimise korral teha tulemusi juba esikümne piiril ning isegi veel paremini.

Väga positiivselt ja kindla stardistabiilsusega võistles oma Technoklassi karjääri lõpetav Liisbeth Orav, võttes MMil eestlaste ainukese poodiumikoha Techno+ naiste Open arvestuses. Kuni lõpuni käis pingeline heitlus Jaapani konkurentidega, kuid vaikse tuule spetsidena vallutasid jaapanlased poodiumi kõrgemad kohad.

1. Kokore Hirose JPN-221

2. Tsugumi Hayashi JPN-463

3. Liisbeth Orav EST-954

Liisbeth: Pidasin regati füüsise poolelt kenasti vastu. Viimasel päeval läksin ikka lõpuni. Olen tugevama tuule sõitja ja kuigi pingutasin, ei saanud seekord enamat kätte. Nautisin võistlust väga ja tajusin, et suudan järjest enam pingutada. Kuigi tahtsin kõrgemat kohta, on samas ka hea tunne, et andsin endast tõesti hetke parima. Kahe sõiduvõiduga olen hästi rahul.

Noormeeste U17 grupis sõitsid eestlased tõusvas joones. Noorte OM-ile kvalifitseerumiseks konkureerivad Henri Kiiver ja Pärt Evald Kullerkupp sõitsid küll teistega võidu, kuid platseerusid omavahelises konkurentsis vaid kahepunktise vahega. Sander Laasma ootas tugevamat tuult ja sai võimalust kasutades kaks esikümne kohta.

Henri: Võrreldes eelmise aastaga läks märgatavalt paremini ja koht oli kõrgem ja ise jäin võistlusega rohkem rahule. Paranenud on vastupidavus, suutsin läbi regati korralikku tööd teha. Võrdlus maailma parimatega oli hariv ja õpetlik.

1. Sõren Nguema FRA-50

2. Spiros Monastiriotis GRE-2

3. Georgios Kanellopoulos GRE-48

17. Henri Kiiver EST-315

19. Pärt Evald Kullerkupp EST-311

24. Sander Laasma EST-68

29. Uku Aksel Karma EST-133

46. Karl Kristofer Sillaorg EST-120

Oma tublil MMi debüüdil olnud Linda Tulviste sai U13 arvestuses 33. koha: Tore oli! Kõik karjusid stardiliinil ja ma võtsin ikkagi paar head võimalust ka, et stardis korraks ette sõita.

Meeste Techno+ maailmameistriks tuli taas jaapanlane. Meie parim oli Georg Otto Karma, kes ilmselgelt võistlust nautides üha uusi tehnilisi nüansse avastas.

1. Daigo Komatsu JPN-1200

2. Takehito Katayama JPN-1016

3. Navin Singsart THA-20

22. Georg Otto Karma EST-132

27. Art Robert Pedajas EST-80

30. Penert Lainemurd EST-243

Noblessneri Purjetamiskooli peatreener Aivar Kajakas: „Pwllheli üllatas meid pisut. Olime valmis tugevaks tuuleks, mida sel hooajal Eestis oleme saanud päris hästi. Aga oli vaikne regatt ja tuli kohaneda ka omapärase veetingimusega. Kogu võistkond tervikuna oli ennastületav ja me pole kunagi varem nii palju erinevatelt võistlejatel esikümne kohti saanud. Noored suutsid hästi enda tegevust analüüsida ja suutsime järjest kohti parandada.”

Võistluste KODULEHEKÜLG

TULEMUSED

Edasi liigub võistluskaravan Liepaja suunas, kus toimub Baltic Cup sarja finaaletapp.

Toetustiimis osalesid veel Jaak Lukk treenerina ja Ainar Annus olmedirektorina.

Meie sportlaste osalemist toetasid: Port Noblessner, Rae Vald, Viimsi Vald, Eesti Kultuurkapital, Eesti Purjelaualiit, Eesti Purjetamise Liit

Pildid: Noblessneri Purjespordikool