Tuuleloterii A. Le Coq 69. Muhu Väina regati Kõiguste-Kuressaare etapil

TEKST: PIRET SALMISTU

Fotod: Tiit Aunaste / Videod: Mustafa Celik

16. juuli 2026 – Kuressaare, Saaremaa

Neljapäeval jätkus A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt eelviimase etapiga Kõigustest Kuressaarde. Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassidele oli kavas umbes 26 meremiili pikkune rannikusõit. ORC III, ORC IV ja Draakonid pidid läbima ligikaudu 23,4 ning Folkbootdd ligi 20 meremiili pikkuse distantsi.

Tänane hommik Kõigustes ei erinenud eelmistest – päikeseline suvehommik ja õrn tuul tõotasid kaunist päeva merel. Peavõistlusjuht Ari Peltomäki hoiatas aga hommikusel kaptenite koosolekul, et prognoosi järgi võib poole distantsi peal tuul sootuks kaduda ning vajadusel ollakse valmis rada Allirahu värava juures lühendama.

Nii ka läks. Kell 14.29 teatati regati laevastikule, et kõikide klasside finiš võetakse Allirahu väravas, kuna tuul oli dramaatiliselt langenud.

„Purjetajad väljendasid finišisse jõudes üksmeelselt rahulolu raja lühendamise otsusega,“ ütles peavõistlusjuht Ari Peltomäki. Jahid olid merel olnud juba kuus kuni seitse tundi, kuid jõudnud alles ligikaudu poolele algselt kavandatud distantsist.

Hommik merel https://www.facebook.com/share/r/1BqQL6Cb8d/

Alexela ORC I – Läti jaht kindlustas liidripositsiooni

Esimesena jõudis Allirahu väravas finišisse Läti jaht NICOLE kapten Gatis Graudumsi juhtimisel, purjetades tagant tulijatele ette kontrollaja, mis sulges ORC I klassi finiši kell 15.31. Ükski teine jaht selle aja jooksul finišisse ei jõudnud ning etapivõit läks ainsana kontrollaja jooksul lõpetanud Läti meeskonnale.

„Täna õnnestus meil üsna kindla edumaaga esimesena finišisse jõuda. Selle taga oli hea ilmaanalüüs, veidi kohalikku ilmatunnetust ja loomulikult ka natuke õnne. Lõppkokkuvõttes kujunes sellest suurepärane päikeseline purjetamispäev ning meil on väga hea meel selle etapivõidu üle,“ ütles NICOLE meeskonnaliige Viesturs Simsons. Viestursi kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1Cq32qS3KK/

Üldliidri koha kindlustas jaht NICOLE kapten Gatis Graudumsi juhtimisel (X-41), kellel on nüüd 7 punkti. Teisele kohale tõusis CLEAN ENERGY kapten Mati Sepa juhtimisel (E44) 10 punktiga ning kolmandal kohal jätkab BERTA kapten Hando Sutteri juhtimisel (Elan 380) 14 punktiga. Etapi dramaatiline lõpplahendus, kus kontrollaja jooksul jõudis finišisse vaid NICOLE, kasvatas liidri edu enne regati viimast võistluspäeva.

Mount Gay ORC II

Mount Gay ORC II grupis võttis etapivõidu võttis LUMI kapten Mart Eensalu juhtimisel (First 34.7), kes läbis ligi 26-meremiilise distantsi korrigeeritud ajaga 5:04.54. Otsustavaks kujunes kannatlikkus kiiresti vaibuvates tuuleoludes. Teise koha saavutas Soome jaht TETU 5 kapten Seppo Kari juhtimisel (X-34) ning kolmandana lõpetas SUGAR kapten Sten Christian Taali juhtimisel (Italia 9.98 F). Kolmapäevase lühirajapäeva võitja SHADOW finišeeris seekord neljandana ning regati üldliider AMSERV TOYOTA ST pidi leppima viienda kohaga. Vaiksed tuuleolud hoidsid vahed väikestena ning iga taktikaline otsus võis mõjutada lõpptulemust.

“Teadsime juba enne starti, et kusagil distantsi keskel ootab ees tuulevaikus ning otsustavaks saab see, kes suudab seal kannatlikuks jääda ja uuesti tuule üles leida. Hoidsime kogu meeskonnaga lõpuni keskendumist ning just see tõi meile täna etapivõidu. Vahel öeldakse, et vaikse tuulega on väiksematel jahtidel eelis, aga eks natuke hoidis meid seekord ka tuulejumal,” ütles LUMI kapten Mart Eensalu.

Mount Gay ORC II klassis jätkab liidrina AMSERV TOYOTA ST kapten Margus Žuravljovi juhtimisel (First 36.7 mod) 11 punktiga. Tänase etapivõiduga tõusis LUMI kapten Mart Eensalu juhtimisel (First 34.7) teiseks 14 punktiga, vähendades vahe liidriga kolme punktini. Kolmandal kohal püsib SUGAR kapten Sten Christian Taali juhtimisel (Italia 9.98 F) 15 punktiga, mis tähendab, et enne viimast võistluspäeva on poodiumikohad endiselt täiesti lahtised.

ORC III – Eesti meistrivõistlused

ORC III klassis, kus käib tihe heitlus Eesti meistritiitli nimel, võttis vaibuvates tuuleoludes peetud Kõiguste–Kuressaare etapil võidu BELLATRIX kapten Rauno Pielbergi juhtimisel (X-99). Teise koha saavutas LILIANN kapten Margus Beljakovi juhtimisel (One Off) ning kolmanda aja sõitis välja üldliider FAROkapten Neeme Külma juhtimisel (Ridas 31).

Kolmanda koha punktidest piisas siiski, et FARO säilitaks enne regati viimast võistluspäeva kindla liidrikoha. Neeme Külma meeskond juhib 20 punktiga, teisel kohal jätkab KATARINA JEE kapten Mart Tammejuhtimisel (First 34.7) 35 punktiga ning kolmandal kohal WINDWALKER kapten Priit Jürioja juhtimisel (Bavaria 37 CR) 37 punktiga.

ORC IV – Eesti meistrivõistlused

ORC IV klassis jätkas võidukalt LAGLE III kapten Ülari Velviste juhtimisel (Finn Express 83), kes võitis ka Kõiguste–Kuressaare etapi. Teise koha saavutas VESILEENU kapten Imre Marmori juhtimisel (Polaris) ning kolmandana lõpetas MERILANE kapten Raigo Pajula juhtimisel (Albin Express).

„Tänane etapp möödus ilusti. Vahepeal oli küll keerukaid hetki ja plekk, aga meie põhitrimmija tegi väga head tööd. Minu tänane ülesanne oli all kajutis allatuules paadi kreeni hoida. Need ongi need väikesed nipid, mis meid teistest kiiremaks teevad, ja täna toimisid need kõik. Saavutasime jälle ilusa esimese koha, mida me iga päev taga ajame,“ ütles LAGLE III meeskonnaliige Mihkel Rehepapp. Mihkli kommentar https://www.facebook.com/share/r/1B6UdFEr3z/

Etapivõit kindlustas LAGLE III üldliidrikohta veelgi. Ülari Velviste meeskond juhib enne regati viimast võistluspäeva 8 punktiga. Teisel kohal jätkab VESILEENU kapten Imre Marmori juhtimisel 14 punktiga ning kolmandal kohal MERILANE kapten Raigo Pajula juhtimisel 25 punktiga.

Draakonid

Draakoniklassi jahid otsustasid vaikivates tuuleoludes võistlemise katkestada, sest ilma mootoriteta alustena tuli neil kuidagi ka sadamasse jõuda. Nii võtsid kontrollajast välja jäänud ORC I klassi jahid nad sleppi ning pukseerisid Kuressaare jahisadamasse – üks päeva meeldejäävamaid hetki kogu regatil.

Folkboot

Folkbootide klassis finišeeris Kõiguste–Kuressaare etapil esimesena BACCHUS kapten Olev Oolupijuhtimisel. Teise koha saavutas CASTOR kapten Joosep Lausi juhtimisel ning kolmandana lõpetas eile etapivõidu teeninud FILUR, mille roolis oli Liise Köösel. Ka viimased Folkbootid jõudsid finišisse napilt enne kontrollaja sulgumist – viimane neist vaid 19 minutit enne finiši sulgemist.

Etapivõit tõstis BACCHUSi ka regati üldliidriks. Enne homset viimast võistluspäeva juhib Olev Oolupimeeskond 14 punktiga, edestades JONNAT kapten Mikk Kööseli juhtimisel kahe punktiga. Kolmandal kohal jätkab CASTOR kapten Joosep Lausi juhtimisel 18 punktiga. Neljandat ja viiendat kohta hoidvad TEELE ja SIIRI jäävad liidrist seitsme punktiga maha, mis tähendab, et ka medalikohad on enne viimast etappi veel lahtised.

Tüüne meri ja õhtupäike saatsid jahte Kuressaare jahisadamasse, kuhu viimased võistlejad saabusid alles hilisõhtul. Päeva parimate autasustamise järel hoolitses sadamamelu eest ansambel MATS ja TENTS. Autasustamine Kuressaare Jahisadamas https://www.facebook.com/share/r/18rwtN7tQq/

Reedel ootab ees A. Le Coq 69. Muhu Väina regati viimane võistluspäev. Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassidele on kavas umbes 21 miili pikkune Kuressaare ring ümber Abruka ja Kirjurahu madalike. ORC III ja ORC IV purjetavad ligikaudu 15-meremiilisel rajal Virvekuiva piirkonnas ning Draakonid ja Folkboodid võistlevad umbes 8,2 miili pikkusel Kuressaare ringil.

Tänavuse A. Le Coq 69. Muhu Väina regati võitjad selguvad pärast viimast etappi ning autasustatakse laupäeva õhtul Kuressaare jahisadamas.

Koondtulemused pärast 6 võistluspäeva

Alexela ORC I

NICOLE (LAT 645), kapten Gatis Graudums – 7 CLEAN ENERGY (EST 44), kapten Mati Sepp – 10 BERTA (EST 619), kapten Hando Sutter – 14

Mount Gay ORC II

AMSERV TOYOTA ST (EST 379), kapten Margus Žuravljov – 11 LUMI (EST 462), kapten Mart Eensalu – 14 SUGAR (EST 774), kapten Sten Christian Taal – 15

ORC III – Eesti meistrivõistlused

FARO (EST 750), kapten Neeme Külm – 20 KATARINA JEE (EST 464), kapten Mart Tamm – 35 WINDWALKER (EST 479), kapten Priit Jürioja – 37

ORC IV – Eesti meistrivõistlused

LAGLE III (EST 554), kapten Ülari Velviste – 8 VESILEENU (EST 157), kapten Imre Marmor – 14 MERILANE (EST 959), kapten Raigo Pajula – 25

Draakon

GUSTL XL (EST 19), kapten Rene Treifeldt – 5 TIAMAT (EST 55), kapten Kristian Allikmaa – 8 BOON (EST 16), kapten Meelis Kosk – 9

Folkboot

BACCHUS (EST 37), kapten Olev Oolup – 14 JONNA (EST 50), kapten Mikk Köösel – 16 CASTOR (EST 39), kapten Joosep Laus – 18

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/results?classId=orc1

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Regatt reaalajas TracTrac vahendusel https://www.tractrac.com/event-page/event_20260710_ALeCoqMuhu/3563

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

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Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com