Vana-Pärnus sõideti IFCA slaalomi EMV II etapp

Vana-Pärnu surfiranda kogunesid 11. septembril teisele slaalomi etapile Eesti slalomistid ning kohal olid ka soe õhk ning merevesi, aitäh nende eest pärnakatele! Vana-Pärnu rand on ideaalne koht slaalomi võistluste korraldamiseks kagu tuultega. Ilmataat valmistas järjekordselt tõsise “maasika” nii võistlejatele kui korraldajatele. Peavõistlusjuhi Martin Berkmanni sõnul valitsesid väga stabiilse suunaga, kuid tugevuselt sõitjate jaoks keerulised, kõikuvad tuuleolud. Peaaegu rada liigutamata sai peetud erinevate tuuletugevustega 8 võistlussõitu nii neile, kes tulnud jahtima Eesti Meistritiitlit kui ka neile, kes mõnusas seltskonnas harrastajana oma oskusi proovile panema tulid. Slaalom on väga tuuletundlik klass ja seda eriti tuule keeramiste osas.

IFCA Slaalomi uime EMV 2025 sarjas katsetatakse esmakordselt teistes riikides juba aastaid kasutusel olnud professionaalsemat formaati, kus meistritiitli eest võistlevad sportlased sõidavad harrastajatest eraldi fliitides. Slaalomis ja üldiselt purjetamises on igasugune tuule-või taktikaline segamine võistleja poolt, kes otseselt sinuga ei võistle, väga suure mõjuga. Eks aeg näitab, kas see formaat ka Eesti tingimustes jätkusuutlik on.

Harrastajate sarjaga saavad liituda lihtsustatud korras kõik kel vähegi huvi end proovile panna maailmaklassi võistlusrajal ning tunda omal nahal mida kujutab endast üks võistluspäev võrreldes üksi või sõpradega surfamisega. Harrastajate sari on lihtne esimene samm IFCA Slaalomi maailma, kus siis õppida ning areneda ja miks mitte ka minna mingi hetk IFCA Slaalomi EMV arvestusse õpitut proovile panema.

EMV üldarvestus

1. Roland Mölder

2. Valde Viiding

3. Toomas Pertel

EMV Naised

1. Cerly Aulik

2. Miia-Liis Hamm

EMV master

1. Valde Viiding

2. Toomas Pertel

3. Jüri Reitel

EMV Grand Master

1. Valde Viiding

2. Karmo Kõivutalu

EMV U21

1. Joonas Ata Saks

2. Miia-Liis Hamm

EMV U17

1. Joonas Ata Saks

Harrastajate slaalom üldarvestus

1. Taavi Tiimus

2. Peeter Tõkke

3. Aivar Kajakas

Teise etapi tulemused tabelites:

Harrastajad:

Rohuküla ja Pärnu etappide järgselt on 2025 aasta koondtabelid järgmised:

Peale korralikku ja väsitavat slaalomipäeva jätkati kiirussõiduga Pärnu jõel.

