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Eesti Jahtklubide Liit

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Viimane päev soodushinnaga registreerimiseks!
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Viimane päev soodushinnaga registreerimiseks!

07.09.2026

Garmin Purjetamise Võistlussarja viimane etapp, Tallinna Jahtklubi Tallinna Nädala Regatt, toimub 18.-20. septembril Haven Kakumäel.

Täna, 7. septembril kell 23.59 lõpeb soodusregistreerimine!

Ühepaadid 50 €
Kahepaadid 100 €

Võistlustulle on oodatud ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS Feva, 470, 29er ja 49er/FX klassid.

👉 Pane nimi kirja ja kohtume Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja viimasel etapil: https://manage2sail.com/et-EE/event/TN2026#!/