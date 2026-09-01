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Viimane päev soodushinnaga registreerimiseks!
Garmin Purjetamise Võistlussarja viimane etapp, Tallinna Jahtklubi Tallinna Nädala Regatt, toimub 18.-20. septembril Haven Kakumäel.
Täna, 7. septembril kell 23.59 lõpeb soodusregistreerimine!
Ühepaadid 50 €
Kahepaadid 100 €
Võistlustulle on oodatud ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS Feva, 470, 29er ja 49er/FX klassid.
👉 Pane nimi kirja ja kohtume Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja viimasel etapil: https://manage2sail.com/et-EE/event/TN2026#!/